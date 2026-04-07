Ngày sức khỏe toàn dân 7/4: Chủ động phòng bệnh trở thành chiến lược

Tập đoàn TH - đơn vị có hơn 15 năm bền bỉ phụng sự đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe Nhân dân, vì tầm vóc Việt đã đồng hành cùng sự kiện.

Lãnh đạo và đại biểu nhấn nút kích hoạt nghi thức phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4.

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 09/9/2025 “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” đã thống nhất chọn ngày 7/4 hằng năm là “Ngày Sức khỏe toàn dân” và năm 2026 là năm đầu tiên triển khai với chủ đề: "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", cho thấy định hướng chiến lược chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh một cách căn cơ, lâu dài; đặt sức khỏe Nhân dân vào trung tâm của mọi chính sách phát triển của đất nước.

Hoạt động đi bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4.

Phát biểu tại buổi lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Chủ động phòng bệnh phải trở thành chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và của cả hệ thống chính trị, cần xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa sức khỏe trong toàn xã hội. Mỗi người dân cần chủ động rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, duy trì lối sống khoa học, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, chủ động khám sức khỏe định kỳ.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh.

Trong định hướng đó, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở hệ thống y tế, mà cần được xây dựng bền vững từ những nền tảng căn bản của đời sống, trong đó dinh dưỡng giữ vai trò thiết yếu.

Đồng hành cùng sự kiện là Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK). TH là một tập đoàn doanh nhân yêu nước, ngay từ khi ra đời đã xác lập giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng” và mang theo khát vọng “Vì tầm vóc Việt”, kiên định đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe người dân bằng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng từ chữ “thật”, với nhận thức sâu sắc rằng: “Con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước. Một quốc gia chỉ vững mạnh khi con người được phát triển toàn diện cả thể lực và trí lực, trong đó yếu tố tiên quyết cho sự phát triển này là nguồn dinh dưỡng thiết yếu như lúa gạo, rau củ quả, thực phẩm và các sản phẩm từ sữa, và cần có một chế độ chăm sóc sức khỏe bền vững.”

Chính vì lẽ đó, Tập đoàn TH luôn tâm niệm rằng đầu tư vào sức khỏe, đầu tư vào giáo dục là góp phần cải thiện nòi giống của một dân tộc, là đầu tư vào sự phát triển mang tính chiến lược của quốc gia. Trong những năm qua, TH đã bền bỉ triển khai các hoạt động đồng hành chăm lo cho sức khỏe nhân dân, đặc biệt là sức khoẻ học đường, góp phần mang đến những thay đổi tốt đẹp cho thế hệ tương lai.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Bền bỉ, tiên phong hiện thực hóa, đồng hành với các chủ trương lớn của dân tộc

Từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014, Tập đoàn TH cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã thực hiện nghiên cứu thử nghiệm can thiệp cộng đồng sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng Sữa học đường có đường (UHT Fresh Milk – School Milk Sweetened), đi kèm với đó là tổ chức hàng chục cuộc họp, hội thảo thảo luận về tiêu chuẩn sữa với các chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành trong, ngoài nước và lấy ý kiến các bộ ngành để có chất lượng tốt nhất và cách thức tiếp cận dinh dưỡng học đường phù hợp nhất.

Với sự tiên phong của Tập đoàn TH trong Chương trình Sữa học đường Quốc gia từ năm 2016 đến nay, chương trình đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Điểm nhấn quan trọng là sữa tươi đưa vào trường học phải có tiêu chuẩn, quy chuẩn, có nghiên cứu dinh dưỡng khoa học phù hợp với sự hấp thu của trẻ, góp phần giảm thiểu tình trạng đưa sữa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm vào trường học.

Tiên phong đưa ra các sáng kiến dinh dưỡng, ngày 13/12/2018, tại Hội thảo quốc tế về Dinh dưỡng người Việt, Tập đoàn TH đã công bố Đề án Dinh dưỡng người Việt với 6 tiểu đề án hướng đến các nhóm đối tượng có nhu cầu dinh dưỡng đặc thù. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công bố Đề án dinh dưỡng, đồng hành thực hiện các chính sách về dinh dưỡng của Chính phủ, giúp người Việt có tầm vóc sánh ngang với các nước phát triển trên thế giới.

Đề án kéo dài 10 năm (từ 2018 - 2028) mang lại giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng bằng cách xây dựng thực đơn với năng lượng hợp lý, cân bằng vi chất, đồng thời cung cấp các sản phẩm thích hợp cho mọi đối tượng, từ đó tạo tiền đề cho sự tăng trưởng tối ưu cho trẻ khi trưởng thành, tăng cường sức khỏe về thể chất của người lao động, người cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính không lây, người tập thể dục thể thao, làm giảm nguy cơ bệnh tật, nâng cao hiệu quả luyện tập, làm chậm quá trình lão hoá, kéo dài tuổi thọ…

Với sứ mệnh và khát khao cải tạo nòi giống Việt, từ nền tảng là quy trình sản xuất khép kín công nghệ cao, cùng với Thương hiệu quốc gia TH true MILK, TH mở rộng danh mục hơn 200 sản phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng trong vòng đời của con người theo định hướng tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Các sản phẩm như sữa hạt TH true NUT, sữa yến mạch TH true OAT, nước gạo TH true RICE… sử dụng vị ngọt tự nhiên, không bổ sung đường tinh luyện. Cùng với đó, các dòng sản phẩm sữa chua và sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi cũng liên tục được cải tiến nhằm hướng tới cân bằng dinh dưỡng và phù hợp với xu hướng tiêu dùng lành mạnh.

Sữa yến mạch TH true OAT và sữa hạt TH true NUT không bổ sung đường tinh luyện, sử dụng vị ngọt tự nhiên từ chà là hoặc vị ngọt nguyên bản của nguyên liệu.

Thông qua định hướng phát triển sản phẩm, TH góp phần điều chỉnh thói quen dinh dưỡng theo hướng khoa học, qua đó hỗ trợ phòng ngừa những bệnh mãn tính không lây của thế kỷ 21 như tiểu đường, béo phì, tim mạch… đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình xu hướng dinh dưỡng vì sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH tích cực đồng hành cùng ngành y trong nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Quỹ đã triển khai các chương trình như “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt” dành cho lao động nữ tại các khu công nghiệp, chiến dịch “Yêu thương từ nguồn dinh dưỡng”, chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai… góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các nhóm đối tượng cần được quan tâm.

Thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH tích cực đồng hành cùng ngành y trong nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng những chương trình thiết thực.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt đã kịp thời ủng hộ sữa, thức uống thảo dược, trang thiết bị y tế, cùng nguồn lực tài chính, chung tay cùng ngành y và các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người bệnh và các hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này tiếp tục cho thấy sự nhất quán của Tập đoàn TH trong việc chăm lo sức khỏe cộng đồng từ sớm, từ gốc, đồng hành cùng định hướng nâng cao năng lực phòng bệnh của hệ thống y tế.

Cùng với đó, Tập đoàn TH tích cực đồng hành cùng các chương trình truyền thông và giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen dinh dưỡng lành mạnh. Thông qua các hội thảo quốc tế, chuỗi tư vấn dinh dưỡng, cùng việc tài trợ các chương trình trên sóng Đài truyền hình quốc gia như hệ chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt” (gồm “Dinh dưỡng cho người Việt”, “Vì tầm vóc Việt”, “Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween”), cũng như các hoạt động tư vấn tại hệ thống TH true mart…,

TH góp phần lan tỏa kiến thức dinh dưỡng khoa học đến đông đảo người dân. Những nỗ lực này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn góp phần định hướng hành vi tiêu dùng theo hướng lành mạnh, qua đó nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh.

Không dừng lại ở lĩnh vực dinh dưỡng, Tập đoàn TH còn góp phần hiện thực hóa chủ trương hiện đại hóa ngành y tế thông qua các dự án đầu tư vào hạ tầng chăm sóc sức khỏe.

Tiêu biểu là Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH Medical tại Đông Anh (Hà Nội) với quy mô 1.000 giường bệnh, được xây dựng theo mô hình tích hợp đa chức năng từ y tế dự phòng, chẩn đoán sớm đến điều trị, phục hồi và nghiên cứu. Đây là dự án y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai cụm tổ hợp 5 khu chức năng y tế công nghệ cao, hướng tới chăm sóc toàn diện sức khỏe con người từ phòng bệnh; khám và điều trị bệnh tới chăm sóc phục hồi.

Với định hướng lấy y học dự phòng làm nền tảng, ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý và theo dõi sức khỏe, TH Medical góp phần nâng cao năng lực tầm soát, phát hiện sớm và quản lý bệnh, qua đó đồng hành cùng ngành y trong việc chuyển dịch từ “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”.

Qua các hoạt động từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, định hình thói quen dinh dưỡng, đến đầu tư y tế, Tập đoàn TH từng bước khẳng định vai trò của mình như một chủ thể tham gia toàn diện vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, góp phần nuôi dưỡng thói quen “chủ động phòng bệnh” trong cộng đồng.

Gian hàng "Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt" là điểm nhấn nổi bật của sự kiện.

Từ định hướng phát triển hệ sinh thái dinh dưỡng lành mạnh, Tập đoàn TH không ngừng mang các sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Ngay tại sự kiện mít tinh, gian hàng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt” của Tập đoàn TH trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân tham quan và trải nghiệm.

Gian hàng của Tập đoàn TH trưng bày hơn 200 mã sản phẩm gồm các sản phẩm thực phẩm từ sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe, thực phẩm chế biến, sản phẩm đồ uống từ thực vật… phục vụ đa dạng nhu cầu các giai đoạn trong vòng đời của con người, phản ánh đầy đủ chiến lược phát triển thực phẩm sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe mà TH bền bỉ theo đuổi.

Dịp này, hơn 37.000 sản phẩm sữa tươi và đồ uống tốt cho sức khỏe được Tập đoàn TH được trao tặng tới người dân tham dự lễ phát động.