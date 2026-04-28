Lá vối chữa được bệnh gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, lá vối không chỉ là nước uống dùng để giải nhiệt mà còn là loại thuốc có nhiều công dụng đối với sức khỏe:

Điều trị các bệnh đường tiêu hóa

Trong lá vối chứa các hoạt chất tác dụng kích thích dạ dày tiết dịch, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng. Uống nước lá vối có thể giúp bệnh nhân ăn ngon miệng hơn và tăng cường quá trình chuyển đổi chất trong hệ tiêu hóa.

Tanin và tinh dầu chứa trong lá có chức năng bảo vệ ruột và đại tràng cũng như kháng khuẩn, giảm đau bụng và ngăn ngừa đi ngoài phân sống.

Điều trị bệnh đái tháo đường

Trong nụ hoa cây vối có chất flavonoid giúp đường huyết ổn định và còn hỗ trợ giảm mỡ máu. Sử dụng lá vối giúp cơ thể phòng ngừa bệnh đái tháo đường.

Điều trị bệnh ngứa, lở loét

Lá vối bên cạnh giúp ổn định đường huyết ra thì còn chứa các hoạt chất kháng viêm và sát khuẩn. Sử dụng nước lá vối để hạ nhiệt, tránh mụn nhọt do thân nhiệt cũng đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, các chất này còn có tác dụng trị lở ngứa, nấm, chốc đầu, hỗ trợ tái tạo làn da và ngăn ngừa các vi khuẩn phát triển trở lại.

Nên uống nước vối khô hay tươi là băn khoăn của nhiều người

Điều trị bệnh gout

Bệnh gout để lại nhiều khó chịu cho người bệnh do tình trạng viêm khớp kéo dài. Nhiều người sử dụng lá và nụ của cây vối để thúc đẩy thải độc và lợi tiểu, giúp quá trình đào thải axit uric diễn ra nhanh hơn. Chính vì vậy mà sử dụng cây vối có khả năng ngăn ngừa bệnh gout phát sinh trở lại.

Giảm mỡ máu

Trong lá vối chứa beta-sitosterol, vitamin và khoáng chất có công dụng đẩy mạnh quá trình giảm mỡ máu và kích thích chuyển hóa cholesterol hiệu quả.

Nên uống nước lá vối khô hay tươi?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Huy Hoàng cho biết, trong dân gian, lá vối thường được dùng ở hai dạng tươi và khô. Tuy nhiên, cả kinh nghiệm truyền thống lẫn một số nghiên cứu hiện đại đều cho rằng lá vối khô phù hợp và an toàn hơn.

Theo y học cổ truyền, lá vối tươi có vị đắng chát, dùng nhiều dễ làm tổn thương tân dịch, gây hao âm. Vì vậy, lá vối thường được phơi khô hoặc ủ cho dịu vị trước khi nấu nước uống.

Lá vối tươi chứa hàm lượng tanin cao và nhiều hoạt chất kháng khuẩn mạnh. Tanin có tác dụng sát khuẩn và làm săn se, nhưng nếu dùng quá nhiều – đặc biệt là ở dạng tươi – có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, khiến người dùng cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, nặng bụng, khô miệng, táo bón. Tanin cũng có thể làm giảm hấp thu protein, sắt và kẽm.

Bên cạnh đó, lá vối tươi chứa lượng tinh dầu lớn, ở nồng độ cao có thể gây buồn nôn, khó chịu hoặc kích ứng nhẹ dạ dày. Khi lá đã được phơi hoặc ủ, một phần tinh dầu bay hơi, giúp nước lá vối trở nên êm dịu, dễ uống và hạn chế tác dụng phụ.