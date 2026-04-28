Xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng, tuyên phạt 11 năm tù về tội khủng bố

Ngày 28/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng (SN 1958), nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên ra nước ngoài: 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM, hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, về tội “Khủng bố” theo truy tố của VKSND tỉnh.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS), có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan. Đồng thời, bị cáo được xác định có vai trò chỉ đạo thành lập, quản lý tổ chức “Người Thượng vì công lý” (MSFJ) tại Thái Lan.

Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, lôi kéo, hỗ trợ Y Quynh Bdap cùng các đối tượng trong nước thực hiện hành vi tấn công xảy ra ngày 11/6/2023 tại xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin cũ, tỉnh Đắk Lắk), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: Bộ Công an

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội.