Hình ảnh mới hé lộ tổ hợp tên lửa cơ động chưa từng công bố của Trung Quốc?

Chương trình tên lửa bí mật

Những hình ảnh và video ghi lại tại tỉnh Hà Bắc gần đây đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát, khi cho thấy một tổ hợp tên lửa cơ động chưa từng được công bố chính thức. Các phương tiện mang tên lửa di chuyển giữa khu dân cư, được che phủ kỹ bằng bạt và lưới ngụy trang, nhưng vẫn để lộ nhiều đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý.

Theo các nguồn phân tích, hệ thống này nhiều khả năng liên quan đến dự án DF-27, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung thế hệ mới của Trung Quốc. Trước đó, thông tin về DF-27 chủ yếu xuất hiện trong các báo cáo của Lầu Năm Góc, với mô tả là loại tên lửa có tầm bắn từ khoảng 5.000 đến 8.000 km.

Hình ảnh cho thấy hệ thống Dongfeng-27 đã xuất hiện trên đường phố tại một thành phố của Trung Quốc vào tháng 4 năm 2026. Ảnh Topwar

Việc hệ thống này bất ngờ xuất hiện ngoài thực địa cho thấy chương trình có thể đã bước sang giai đoạn triển khai thử nghiệm hoặc trực chiến hạn chế. Trước đó, vào năm 2023, một vụ thử được cho là của DF-27 đã ghi nhận hành trình bay hơn 2.000 km chỉ trong khoảng 12 phút, dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác nhận rộng rãi.

Trong nhiều năm, Trung Quốc duy trì mức độ bảo mật cao đối với các dự án quân sự, khiến việc xác định chính xác đặc tính của DF-27 trở nên khó khăn. Ngay cả các hình ảnh trước đây cũng chỉ ghi nhận những hệ thống quen thuộc như DF-17 hay DF-26, trong khi mẫu mới gần như không lộ diện cho đến cuối năm 2025.

Dựa trên các hình ảnh thu thập được, tổ hợp nghi là DF-27 có cấu trúc tương tự các hệ thống “Đông Phong” hiện đại, với bệ phóng tự hành đặt trên khung gầm nhiều trục, cho phép cơ động linh hoạt trên đường bộ và địa hình phức tạp.

Ảnh chụp hệ thống tên lửa mới, được công bố vào tháng 11 năm 2025. Ảnh Topwar

Tên lửa được đặt trực tiếp trên bệ phóng thay vì sử dụng ống phóng kín truyền thống, với phần thân được che chắn bởi các tấm bảo vệ mở ra khi khai hỏa. Một chi tiết đáng chú ý là phần đầu giá đỡ kéo dài nằm phía trên cabin - đặc điểm giúp phân biệt với các hệ thống tiền nhiệm.

Về thông số ước tính, DF-27 được cho là có chiều dài khoảng 12-15 m, khối lượng phóng tối đa từ 20-25 tấn, mang đầu đạn nặng khoảng 1,5-1,8 tấn. Với cấu hình nhiều tầng sử dụng nhiên liệu rắn, tên lửa có thể đạt tốc độ rất cao và thời gian phản ứng ngắn.

Đáng chú ý, nhiều phân tích cho rằng DF-27 có thể mang theo đầu đạn lướt siêu vượt âm. Sau khi được tên lửa đẩy lên quỹ đạo, đầu đạn này tách ra và bay theo quỹ đạo lướt với khả năng cơ động cao, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn. Tốc độ của khối lướt được ước tính từ Mach 5 trở lên, kết hợp với quỹ đạo bay biến đổi liên tục.

Tác động chiến lược

Nếu được xác nhận, DF-27 sẽ đóng vai trò như một hệ thống chống hạm tầm xa, mở rộng đáng kể khả năng kiểm soát vùng biển của Trung Quốc. Với tầm bắn vượt quá 2.000 km, hệ thống này có thể đe dọa các cụm tàu chiến cũng như căn cứ hải quân nằm sâu trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Khả năng tấn công ở khoảng cách lớn đồng nghĩa với việc thu hẹp đáng kể không gian hoạt động an toàn của các lực lượng hải quân đối phương. Trong bối cảnh đó, các hệ thống phòng thủ hiện có sẽ phải đối mặt với thách thức lớn hơn, đặc biệt khi đối phó với mục tiêu có tốc độ cao và khả năng cơ động như đầu đạn siêu vượt âm.

Về mặt kỹ thuật, sự kết hợp giữa tầm bắn xa, tốc độ cao và khả năng cơ động khiến DF-27 trở thành mục tiêu khó đánh chặn ngay cả với các hệ thống phòng thủ tiên tiến. Điều này lý giải vì sao chương trình này thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía Mỹ, khi nó có thể ảnh hưởng đến cán cân sức mạnh trong khu vực.

Dù vậy, đến nay, Trung Quốc vẫn chưa công bố chính thức về DF-27. Các thông tin hiện có chủ yếu dựa trên phân tích hình ảnh và nguồn tin gián tiếp. Điều này cho thấy hệ thống có thể vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hoặc thử nghiệm trước khi được giới thiệu công khai.

Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự ngày càng gia tăng, sự xuất hiện của một hệ thống như DF-27 phản ánh xu hướng phát triển các vũ khí tầm xa, tốc độ cao nhằm vượt qua các lớp phòng thủ hiện đại.