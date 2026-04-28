Cấp cứu khẩn lúc nửa đêm sau khi ăn ve sầu

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết vừa tiếp nhận nam sinh vào viện lúc rạng sáng trong tình trạng nổi ban đỏ, ngứa toàn thân, tê lưỡi, sưng môi và mí mắt, kèm mệt mỏi.

Theo gia đình, tối cùng ngày, bệnh nhân ăn ve sầu đã chế biến. Một giờ sau, các triệu chứng bất thường xuất hiện và nhanh chóng nặng lên, buộc người nhà đưa đi cấp cứu lúc gần 1 giờ sáng.

Nam sinh nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ mức độ nhẹ. Đáng chú ý, nam sinh tiền sử dị ứng với tôm và tằm, làm tăng nguy cơ dị ứng chéo, kể cả khi thực phẩm đã được nấu chín.

Bệnh nhân được xử trí theo phác đồ phản vệ, tình trạng ổn định và xuất viện sau hai ngày điều trị.

Trước đó, một trường hợp khác tại Quảng Ninh cũng nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ nặng sau khi ăn ve sầu chiên. Khi vào viện, bệnh nhân tụt huyết áp, mạch nhanh, nổi ban đỏ toàn thân, được xác định sốc phản vệ do dị ứng thức ăn.

Theo bác sĩ, sốc phản vệ có thể xảy ra rất nhanh sau khi tiếp xúc dị nguyên, với các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, tụt huyết áp, rối loạn ý thức, thậm chí hôn mê, tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân thường gặp gồm thuốc, thức ăn và nọc côn trùng.

Côn trùng như ve sầu có thể chứa protein lạ dễ gây dị ứng. Do đó, bác sĩ khuyến cáo không nên ăn các loại côn trùng tự bắt, chưa qua kiểm định an toàn thực phẩm. Những người có cơ địa dị ứng, đặc biệt với hải sản, phấn hoa, nên tránh thử các món ăn lạ, chưa từng dùng trước đây. Khi có dấu hiệu bất thường sau ăn như ngứa, nổi mẩn, sưng phù, khó thở, đau bụng, choáng váng... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.