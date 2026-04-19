Hơn 20 người nhập viện sau ăn bánh mì ở Nghệ An, Bộ Y tế vào cuộc

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được báo cáo về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 18/4 tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, khiến hơn 20 người phải nhập viện với các triệu chứng như nôn, đau bụng, tiêu chảy và sốt cao. Các bệnh nhân hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Trước diễn biến này, cơ quan quản lý có văn bản đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý. Trọng tâm là chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người bệnh.

Song song với công tác cấp cứu, ngành y tế địa phương được yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm sẽ được thu thập để xét nghiệm, xác định nguyên nhân cụ thể. Những vi phạm, nếu có, sẽ bị xử lý nghiêm và kết quả điều tra cần được công khai để cảnh báo cộng đồng.

Một bệnh nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề phòng ngừa ngộ độc trong kinh doanh thực phẩm.

Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm cần được đẩy mạnh, hướng tới các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, nhất là nhóm kinh doanh thức ăn đường phố.

Sở Y tế Nghệ An được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin kịp thời, thực hiện báo cáo nhanh và chủ động truyền thông, sớm công bố kết quả điều tra theo quy định.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, từ sáng 17/4 đến sáng 18/4, các bệnh nhân nhập viện rải rác, sau đó tăng nhanh vào buổi tối. Hầu hết người bệnh xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp kèm sốt cao.

Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đang điều trị cho 25 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 20 trường hợp có ăn bánh mì tại tiệm bánh Q. (xã Diễn Châu); 5 trường hợp còn lại sử dụng các loại thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào nên chưa xác định rõ nguồn gây ngộ độc.