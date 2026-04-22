Nền đất sụt sâu, tường nứt toác, 11 hộ dân phải di dời khẩn cấp

Tối 21/4, UBND phường Phong Châu cho biết, sự cố sạt lở xảy ra tại đê tả sông Thao, khu vực Km64+150, khiến nền đất sụt lún 50-70cm, các vết nứt xé mái và tường rộng 30-50cm.

Đáng lo ngại, hiện tượng sụt lún đang diễn biến nhanh, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng ở mức rất cao.

11 hộ dân buộc phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. (Ảnh: QH)

Trước tình hình trên, tối cùng ngày, ông Nguyễn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu đã đi kiểm tra hiện trạng và công tác ứng trực, theo dõi, khắc phục sự cố do sạt lở.

Trong cuộc họp khẩn với các hộ dân bị ảnh hưởng, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, lãnh đạo phường Phong Châu đã yêu cầu người dân lập tức di dời người và tài sản, tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu kiểm tra hiện trạng sự cố sạt lở. (Ảnh: Phường Phong Châu)

Trong đó, Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự được lệnh căng dây, cắm biển cảnh báo, tổ chức trực chốt 24/24 giờ, không để người và phương tiện tiếp cận vùng sạt lở.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được yêu cầu khẩn trương khảo sát thiệt hại, tham mưu phương án xử lý và đề xuất hỗ trợ người dân. Toàn bộ lực lượng triển khai theo phương châm "bốn tại chỗ".