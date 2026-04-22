Nắng nóng cực đoan, trẻ nhập viện tăng đột biến

TP.HCM những ngày qua trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao kéo dài từ đầu giờ trưa cho đến chiều muộn, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến 37-38 độ C. Đây là một trong những nguyên nhân khiến số lượng bệnh nhi được đưa đến thăm khám tại các bệnh viện gia tăng đột biến.

Tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 3.000–4.000 lượt trẻ đến thăm khám, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Trong đó, các bệnh viêm hô hấp cấp chiếm hơn 50% tổng số ca. Ngoài ra, các bệnh tiêu hóa, da liễu và một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu cũng đang có xu hướng gia tăng.

Bệnh nhi N.N.P.L (14 tuổi, ngụ TP.HCM) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng và tiêu chảy nhiều lần.

Trẻ nhập viện gia tăng trong thời tiết nắng nóng kéo dài.

Mẹ bé cho biết, trước khi đến bệnh viện, bé vẫn đi học bình thường, sau khi uống 1 hộp sữa mua trước cổng trường, bé bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, cơ thể mệt mỏi. Gia đình đã tự mua thuốc chống tiêu chảy và hạ sốt cho bé uống nhưng không cải thiện, thậm chí còn sốt và tình trạng mệt nhiều hơn.

BS.CKI Trần Nguyên Khôi, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến số lượng trẻ được đưa đến bệnh viện gia tăng là do thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển.

Trẻ thường xuyên di chuyển giữa môi trường bên ngoài nắng nóng và không gian sử dụng máy lạnh khiến cơ thể chưa kịp thích nghi. Từ đó dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, viêm hô hấp trên, viêm phế quản hoặc viêm phổi.

“Không chỉ vậy, nhiệt độ cao còn khiến thực phẩm dễ bị ôi thiu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm ở trẻ nhỏ. Đồng thời, thời tiết nóng cũng khiến trẻ ra nhiều mồ hôi, da dễ bị khô, nếu không được bổ sung đủ nước và giữ vệ sinh tốt có thể dẫn đến các bệnh da liễu như viêm da, dị ứng hay nhiễm trùng da”, BS Khôi nói.

Theo BS CKII Lê Minh Lan Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, số lượng bệnh nhi đến khám trong thời gian nắng nóng tại bệnh viện cũng ghi nhận mức tăng rõ rệt, khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, kèm theo mất nước nặng. Đây là những dấu hiệu cho thấy cơ thể trẻ chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột của môi trường nhiệt độ.

“Năm nay nắng nóng đến sớm hơn thường lệ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức đề kháng của trẻ nhỏ, khiến nguy cơ mắc bệnh gia tăng. Bên cạnh các bệnh thường gặp trong mùa nóng như tay chân miệng, bệnh sởi cũng đang có xu hướng quay trở lại. Ngoài ra, một số bệnh lý về da như thủy đậu và các bệnh cảm cúm cũng ghi nhận số ca mắc tăng, cho thấy tác động rõ rệt của thời tiết cực đoan đến sức khỏe trẻ em”, BS Phương cho biết.

Lưu ý của bác sĩ

Bác sĩ khuyến cáo, trong mùa nắng nóng, phụ huynh cần chủ động thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Trước hết, việc tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các loại vaccine theo khuyến cáo như thủy đậu, viêm màng não, quai bị, rubella… là yếu tố quan trọng giúp trẻ tăng cường miễn dịch, phòng ngừa hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Bác sĩ cảnh báo, trẻ nhập viện trễ có thể dẫn đến các biến chứng nặng.

Bên cạnh đó, môi trường sống của trẻ cần được giữ thông thoáng, mát mẻ. Phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, đặc biệt là giữa trưa. Khi cần thiết phải ra ngoài, cần che chắn kỹ lưỡng bằng mũ, áo chống nắng và khẩu trang. Đồng thời, nên lựa chọn trang phục rộng rãi, thấm hút mồ hôi tốt để giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức.

Việc sử dụng máy lạnh cũng cần hợp lý, tránh để nhiệt độ quá thấp hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường bên ngoài và trong nhà, vì điều này dễ khiến trẻ bị sốc nhiệt và mắc các bệnh về đường hô hấp.

Chế độ dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh. Phụ huynh cần đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi, sử dụng thực phẩm tươi sạch, rõ nguồn gốc để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh đường tiêu hóa.

Trẻ cần được uống đủ nước mỗi ngày để bù lại lượng nước mất đi do đổ mồ hôi nhiều trong thời tiết nóng. Đồng thời, cần tập cho trẻ thói quen rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh nhằm ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn, virus.

Ngoài ra, khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, phụ huynh nên chủ động thông báo với nhà trường và cho trẻ nghỉ học để tránh lây nhiễm cho các trẻ khác trong cộng đồng. Trong quá trình chăm sóc tại nhà, cần đặc biệt theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ.

Những dấu hiệu như sốt cao liên tục, lơ mơ, có biểu hiện co giật; nôn ói nhiều, tiêu chảy kéo dài; trẻ mệt lả, li bì, bỏ ăn hoặc bú kém đều là các dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể diễn tiến nặng. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.