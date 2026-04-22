Đời bạc mệnh của mỹ nhân đầu tiên đóng Đường Tăng trong 'Tây du ký'

(VTC News) -

Tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân là một trong "tứ đại danh tác" của Trung Quốc. Năm 1986, tác phẩm được chuyển thể thành phim do đạo diễn Dương Khiết đảm nhận trở thành kinh điển.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Nhật Bản từng gây tiếng vang khi chuyển thể tác phẩm này vào năm 1978. Điểm đặc biệt nhất chính là vai Đường Tăng do một nữ diễn viên Masako Natsume đảm nhận. Nổi danh nhờ vai diễn ấn tượng song bà lại có số phận đáng thương.

Đường Tăng nữ đầu tiên trên màn ảnh

Sinh năm 1957, Masako Natsume là nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng Nhật Bản thập niên 70-80. Thời còn đi học, bà có đam mê với diễn xuất và nhanh chóng theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên. Khi đang học đại học, bà thử vai chính trong bộ phim truyền hình Ai ga miemasu ka. Sau khi vượt qua 4000 người ứng tuyển, bà bỏ học để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Sở hữu vẻ ngoài nổi bật cùng diễn xuất tốt, Masako Natsume sớm khẳng định vị thế của mình trong lòng công chúng.

Năm 1978, Tây du ký được Nhật Bản chuyển thể thành phim với 52 tập và được phát sóng thành 2 mùa cho đến năm 1980. Masako Natsume trở thành nữ diễn viên đầu tiên đóng vai Đường Tăng này trên màn ảnh.

Nhân vật Đường Tăng của Natsume Masako được khán giả Nhật Bản yêu thích nhờ tính cách nhẹ nhàng, nho nhã. Nhà sản xuất đã giải thích rằng lựa chọn phụ nữ đóng Đường Tăng nhằm thể hiện vẻ đẹp cao quý của nhân vật này. Ngoài ra, Masako được chọn vào vai diễn vì phù hợp với các mô tả đương thời về ngoại hình của nhân vật hơn các diễn viên nam đã thử vai.

Được biết, bộ phim từng được phát sóng ở một số nước trên thế giới vào những năm 1980, khi được lồng tiếng bởi BBC và có tựa đề là Monkey.

Hồng nhan bạc mệnh

Ngoài vai diễn Đường Tăng, Masako Natsume còn gặt hái được thành công với vai diễn trong bộ phim sử thi Onimasa (1982) của đạo diễn Hideo Gosha và sau đó đóng vai chính trong The Catch (1983) của Shinji Somai và Time and Tide (1983) của đạo diễn Azuma Morisaki.

Ở tuổi còn trẻ, Masako Natsume giành được giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Hochi Film Award lần thứ 8 và "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Blue Ribbon Awards lần thứ 25. Trong thập niên 1980, bà gần như trở thành một trong những ngôi sao màn bạc nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản.

Giữa lúc đang ở đỉnh cao cùng sự nghiệp khởi sắc, Masako Natsume phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp. Sau thời gian điều trị, nghệ sĩ không qua khỏi và qua đời ở tuổi 27. Đáng buồn hơn là bà mới chỉ kết hôn trước đó có một năm.

Tuy ra đi nhưng tên tuổi của Masako Natsume vẫn sống mãi trong lòng khán giả Nhật Bản. Năm 1997, hàng Canon sản xuất một quảng cáo truyền hình, sử dụng những bức ảnh do bà chụp, kèm theo lời hứa tặng 100 cuốn sách tổng hợp miễn phí các bức ảnh đó. Ngoài ra, sách ảnh và lịch của Masako Natsume vẫn đợc ưa chuộng ở Nhật Bản cho đến ngày nay.

Năm 2007, đài TBS phát sóng bộ phim tài liệu về cuộc đời của bà mang tên Himawari - Natsume Masako 27-nen no shōgai to haha ​​no ai (Hoa hướng dương: Masako Natsume, 27 năm cuộc đời và tình mẫu tử) dựa trên cuốn sách Futari no Masako do mẹ bà, Sue Odate, chấp bút.