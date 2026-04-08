Nâng tầm Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội theo hướng hiện đại

(VTC News) -

Dấu ấn lịch sử và sứ mệnh "Đông y Hòe Nhai"

Ngược dòng thời gian về những năm 60 của thế kỷ trước, thương hiệu "Đông y Hòe Nhai" đã trở thành một phần ký ức và là niềm tin yêu của người dân Thủ đô.

Tiền thân là Bệnh viện Hữu nghị (ra đời tháng 10/1963), trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và quyết định sáp nhập mang tính chiến lược năm 1998, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền (YHCT) Hà Nội đã kế thừa trọn vẹn những giá trị tinh túy nhất của nền y học dân tộc.

Từ một cơ sở điều trị nội trú khiêm tốn với 40 giường bệnh, đến nay, Bệnh viện đã vươn mình mạnh mẽ trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng II, đơn vị đầu ngành YHCT trực thuộc Sở Y tế Hà Nội với quy mô 250 giường và đội ngũ hơn 260 cán bộ, nhân viên y tế tâm huyết.

Sự phát triển của Bệnh viện không chỉ nằm ở những con số, mà chính là sự chuyển mình từ một cơ sở khám chữa bệnh thuần túy sang mô hình “Bệnh viện đa khoa về Y học cổ truyền” hoàn chỉnh. Tại đây, những bài thuốc cổ phương quý giá, những kỹ thuật châm cứu, bấm huyệt huyền diệu đã được minh chứng và nâng tầm bằng các thiết bị cận lâm sàng hiện đại, tạo nên một quy trình điều trị khép kín, an toàn và hiệu quả đột phá.

Dự án nâng cấp 320 giường: Diện mạo mới cho tầm vóc mới

Ngày 27/2/2026, trong không khí kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, lễ động thổ dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa YHCT Hà Nội đã chính thức diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Đây không chỉ là một dự án xây dựng dân dụng thông thường, mà là chiến lược hiện đại hóa y dược cổ truyền trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Với tổng quy mô được nâng lên 320 giường, Bệnh viện sẽ sớm sở hữu khối nhà cận lâm sàng, kỹ thuật nghiệp vụ và điều trị cao 9 tầng nổi, 2 tầng hầm. Các hạng mục như Khoa Truyền nhiễm, khu điều trị ngoại trú cũng được xây dựng mới hoàn toàn trên diện tích hàng nghìn mét vuông.

Đặc biệt, việc cải tạo nhà hành chính cũ thành khu bào chế thuốc Đông y chuyên biệt cho thấy tầm nhìn trong việc làm chủ nguồn dược liệu và quy trình sản xuất thuốc sạch, chất lượng cao ngay tại chỗ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong, nhấn mạnh: “Việc đầu tư này thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc phát triển y học cổ truyền theo hướng hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa Đông y và Tây y để giảm tải cho các cơ sở tuyến trên và bảo tồn tinh hoa y học dân tộc”.

Khi tinh hoa hội tụ cùng công nghệ 4.0

Tại sao Bệnh viện Đa khoa YHCT Hà Nội lại là địa chỉ "vàng" được người dân tin tưởng? Câu trả lời nằm ở triết lý điều trị: "Lấy người bệnh làm trung tâm, lấy Y học cổ truyền làm gốc và Y học hiện đại làm đòn bẩy".

Giám đốc Bệnh viện, ông Trần Quốc Hùng chia sẻ rằng, việc nâng cấp hạ tầng và thiết bị y tế lần này sẽ giúp Bệnh viện ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong chẩn đoán và điều trị.

Người bệnh khi đến đây không chỉ được hưởng thụ không gian khám chữa bệnh khang trang, xanh - sạch - đẹp mà còn được tiếp cận với các phương pháp điều trị chuyên sâu, ít xâm lấn nhưng mang lại hiệu quả bền vững, đặc biệt là đối với các bệnh lý mãn tính, cơ xương khớp và phục hồi chức năng.

Hơn thế nữa, Bệnh viện còn đóng vai trò là trung tâm thử nghiệm thuốc lâm sàng và chỉ đạo tuyến, nơi đào tạo và chuyển giao kỹ thuật YHCT cho toàn hệ thống y tế Thủ đô. Mỗi y bác sĩ tại đây không chỉ là một chuyên gia về y thuật mà còn là một tấm gương về y đức, luôn giữ vững tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.

Địa chỉ tin cậy của mọi nhà

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, nhu cầu tìm về các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, lành tính nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học ngày càng tăng cao. Bệnh viện Đa khoa YHCT Hà Nội, với hai cơ sở tại phố Hòe Nhai (Ba Đình) và đường Phạm Hùng (Cầu Giấy), đã trở thành cầu nối hoàn hảo đưa y học dân tộc đến gần hơn với thế hệ hiện đại.

Dự án nâng cấp lần này chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất về chất lượng dịch vụ. Một không gian điều trị 9 tầng hiện đại, hệ thống bào chế thuốc Đông y đạt chuẩn và những thiết bị y tế kỹ thuật cao sẽ sớm hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Trong tương lai gần, Bệnh viện Đa khoa YHCT Hà Nội không chỉ là nơi chữa bệnh, mà sẽ trở thành một "biểu tượng" của nền y học Thủ đô – nơi giá trị truyền thống được nâng niu bằng đôi bàn tay của công nghệ và sự tận tâm của những người thầy thuốc áo trắng.

Với sự quan tâm sát sao của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, cùng chiến lược phát triển bài bản, Bệnh viện Đa khoa YHCT Hà Nội đang vững vàng tiến bước, xứng đáng là điểm tựa niềm tin, là nơi "hiện đại hóa tinh hoa" vì sức khỏe và hạnh phúc của mỗi người dân.