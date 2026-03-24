Nam shipper ở Hưng Yên bị đánh bằng gạch khi đang lựa hàng giao cho khách

Video clip ghi lại cảnh nam shipper tại Hưng Yên bị hành hung khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. (Nguồn: Facebook)

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 24/3, lãnh đạo Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra việc một nam shipper trên địa bàn bị hành hung vô cớ trong quá trình giao hàng.

Công an xã Thái Thụy nhận được trình báo của anh Vũ Đức Long (sinh năm 2000, trú xã Thái Thụy) rằng trưa 23/3, anh bất ngờ bị người lạ đá vào lưng. Sau đó người này còn dùng hai viên gạch uy hiếp, cầm gạch đánh vào vùng đầu anh.

Nam shipper bị thanh niên áo trắng dùng gạch đánh vào vùng đầu.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh khu vực ghi lại, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội trong ngày 24/3. Hình ảnh cho thấy, khoảng hơn 12h30 ngày 23/3, một shipper đang ngồi bên đường lựa hàng để giao cho khách (vẫn chừa lối đi rộng khoảng 2m) thì bất ngờ có 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên một xe máy đi qua.

Nam thanh niên cầm lái (mặc áo trắng) giơ chân đạp vào lưng anh shipper và quát lớn: “Gọn vào”. Khi người giao hàng nhìn theo thì gã áo trắng quay trở lại, hai tay cầm 2 viên gạch, bất ngờ vung một tay đập viên gạch vào vùng đầu anh.

Thanh niên áo trắng đạp vào lưng shipper đang ngồi lựa hàng để giao cho khách.

Nam thanh niên này lên giọng thách thức “có camera thì làm sao” nhưng rời đi sau đó. Dù người giao hàng không có thương tích nghiêm trọng, cộng đồng mạng vẫn rất bức xúc trước thái độ, hành xử của thanh niên đi xe máy.

"Kiếm tiền gặp kiếm chuyện, đang ngồi soạn hàng ship cho khách thì gặp 2 thanh niên ở đâu đi qua đạp shipper, chưa hết còn quay lại cầm gạch đập vào đầu shipper. Vụ việc xã ra tại Thái Thụy. Khả năng anh shipper xem lên Vinmec mà nằm chứ bị đập gạch thì không đi làm được đâu", một người bình luận trên nhóm mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Công an xã Thái Thụy, bước đầu cơ quan chức năng xác định người cầm gạch đập vào đầu nam shipper là Vũ Trường Thọ (sinh năm 1999, trú tại thôn Trà Bôi, xã Thái Thụy).