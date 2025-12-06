Năm mới - ngôn ngữ mới: Bắt đầu hành trình cùng Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao

Với sự phát triển mạnh mẽ trong giao thương, du học và hợp tác Việt - Trung, tiếng Trung đang trở thành “ngôn ngữ cơ hội” giúp nhiều người chuyển mình mạnh mẽ trong thời buổi có sự cạnh tranh cao về học tập và nghề nghiệp.

Nhằm giúp người học bắt đầu năm 2026 bằng hành trình học tập ý nghĩa, Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao chính thức khởi động chương trình “Năm mới – Ngôn ngữ mới”, với nhiều chương trình ưu đãi và khóa học được thiết kế phù hợp cho từng mục tiêu học viên.

Chương trình “Năm mới – Ngôn ngữ mới”.

Chương trình “Năm mới – Ngôn ngữ mới”: Ưu đãi hấp dẫn khai giảng đầu năm

Từ tháng 11/2025, Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao triển khai chương trình “Năm mới – Ngôn ngữ mới” dành cho tất cả học viên đăng ký sớm các khóa khai giảng đầu năm:

Giảm đến 20% học phí cho học viên đăng ký sớm.

Kết hợp tặng grab Grab voucher lên đến 500K, và hàng nghìn voucher Grab điểm đến tại các cơ sở Tiếng Trung Ni Hao

Hàng trăm quà tặng như lịch năm mới, túi tote

Đồng hành cùng Hàng trăm voucher từ các thương hiệu khác như: Phúc Long, Highland, Domino Pizza

Các khóa học đa dạng, phù hợp cho mọi trình độ:

Tiếng Trung giao tiếp ứng dụng

Tiếng Trung doanh nghiệp thương mại

Tiếng trung thiếu nhi thần đồng

Tiếng Trung Online cho người bận rộn

Đặc biệt, học viên được kiểm tra trình độ miễn phí và tư vấn lộ trình học cá nhân hóa phù hợp với mục tiêu.

Cơ hội học tập và phát triển cùng tiếng Trung

Trong những năm gần đây, Việt Nam và Trung Quốc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Số lượng doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu lớn về nhân sự biết tiếng Trung trong các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, marketing, du lịch và giáo dục.

Song song đó, số lượng học bổng du học Trung Quốc cho sinh viên Việt Nam tăng đều mỗi năm, mở ra nhiều cơ hội học tập với chi phí thấp và môi trường quốc tế. Chính vì vậy, học tiếng Trung không còn là lựa chọn phụ, mà là một khoản đầu tư dài hạn cho tương lai.

Tiếng Trung Ni Hao - hệ thống đào tạo tiếng Trung nghe nói hàng đầu

Được thành lập từ năm 2018, Tiếng Trung Ni Hao là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung, tầm nhìn trở thành hệ sinh thái giáo dục tiếng Trung hàng đầu Việt Nam, nơi ngôn ngữ mở ra cánh cửa tương lai với những trải nghiệm học tập đột phá.

Đội ngũ Tiếng Trung Ni Hao.

Đồng hành cùng hàng ngàn học viên chinh phục tiếng Trung

Trải qua nhiều năm hoạt động, Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao đã đồng hành cùng hơn 10.000+ học viên trên con đường chinh phục tiếng trung, mở lối cơ hội nâng cấp bản thân.

Cùng với sứ mệnh xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng, góp phần phá vỡ rào cản ngôn ngữ Việt - Trung. Tiếng Trung Ni Hao giúp học viên giao tiếp tiếng Trung một cách tự tin và hiệu quả, thông qua phương pháp giảng dạy khoa học, lộ trình học cá nhân hóa, cùng đội ngũ giảng viên chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

Lễ trao giải TOP 10 hệ thống đào tạo tốt nhất Việt Nam.

Năm 2025, Công ty TNHH Ni Hao chính thức được xướng tên là Top 10 Hệ thống đào tạo tiếng Trung tốt nhất Việt Nam tại lễ vinh danh The Best of Vietnam 2025, một cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến vững chắc trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái học tiếng Trung toàn diện và chất lượng cao tại Việt Nam.