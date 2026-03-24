Mỹ nhân nổi tiếng phim giờ vàng VTV đỗ 2 trường đại học, nói được 4 thứ tiếng

Lan Phương (sinh năm 1983) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt phim ăn khách như Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Gió ngang khoảng trời xanh... Nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, cô thường được “chọn mặt gửi vàng” cho các vai phản diện hoặc nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Lan Phương vào vai Kiều Thơ trong phim giờ vàng "Đồng hồ đếm ngược".

Gần đây, cô gây ấn tượng với vai diễn trong phim Đồng hồ đếm ngược trên sóng giờ vàng. Với vai Kiều Thơ, Lan Phương gây ám ảnh khi khắc họa thành công một phụ nữ ái kỷ, quyền lực và ưa kiểm soát. Để lột tả chân thực sự cực đoan của người phụ nữ giàu có này, cô đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm lý học, để gửi gắm thông điệp giúp người xem nhận diện và bảo vệ bản thân trước những cá nhân có nét tính cách độc hại ngoài đời thực.

Không chỉ ghi dấu ấn với những vai diễn cá tính trên màn ảnh nhỏ, Lan Phương còn khiến nhiều người nể phục bởi nền tảng học vấn nổi bật cùng khả năng ngoại ngữ hiếm có trong showbiz Việt.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lan Phương bộc lộ tố chất của một học sinh xuất sắc. Suốt 12 năm phổ thông, cô liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi dù không học thêm quá nhiều. Ở bậc THPT, cô trúng tuyển vào lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – môi trường đào tạo học sinh xuất sắc, đòi hỏi khả năng tự học và tư duy cao.

Lan Phương gây ấn tượng khi đóng cặp với Bình An.

Không chỉ học giỏi, Lan Phương còn năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa từ nhỏ. Năm 10 tuổi, cô theo gia đình vào Vũng Tàu sinh sống và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật tại Nhà thiếu nhi nhờ năng khiếu múa. Chính sự năng động này giúp cô được lựa chọn làm sứ giả thiếu nhi tham dự Hội nghị Trẻ em châu Á – Thái Bình Dương tổ chức tại Fukuoka (Nhật Bản) mở ra cơ hội giao lưu quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lan Phương đỗ vào cả Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM). Thay vì chọn một hướng đi an toàn, cô quyết định theo học song song cả hai. Đây là quãng thời gian không hề dễ dàng khi nữ diễn viên phải liên tục cân bằng lịch học dày đặc, thậm chí có những buổi học diễn kéo dài đến đêm.

"Khoảng thời gian đầu mình khá khủng hoảng trong việc phân bổ thời gian. Mình ưu tiên học tại Ngoại thương vào ban ngày và dành thời gian cho sân khấu vào ban đêm", Lan Phương từng chia sẻ.

Thời điểm đó, dù đối mặt với nhiều định kiến về nghề diễn, Lan Phương vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cô ưu tiên việc học có chiều sâu, tập trung hiểu bản chất vấn đề thay vì học dàn trải. Nhờ đó, nữ diễn viên không chỉ hoàn thành tốt chương trình ở cả hai trường mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Diễn viên Lan Phương sở hữu học vấn ấn tượng, thành thạo 4 ngoại ngữ.

Bên cạnh học vấn, Lan Phương còn gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ. Cô có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nhật và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nga. Khán giả từng rất ấn tượng khi chứng kiến cô tự tin bắn tiếng Anh trong chương trình IELTS Face-off hay tham gia các vở kịch quốc tế như Romeo và Juliet, Hoàng tử bé... Việc từng theo gia đình sang Nga định cư vào năm 7 tuổi đã giúp cô có nền tảng phản xạ với ngôn ngữ này từ sớm.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có nhiều dấu ấn đặc biệt với Nhật Bản. Cô từng tham gia bộ phim Người Cộng Sự (2013) nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, làm MC cho chương trình giới thiệu văn hóa Việt trên kênh NHK và hai lần được chọn làm Đại sứ Hòa bình tại Fukuoka.

Dù có sự nghiệp rực rỡ và nền tảng tri thức vững chắc, chuyện tình cảm của Lan Phương lại gặp không ít thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân kéo dài gần 8 năm với chồng ngoại quốc, nữ diễn viên xác nhận đã ly hôn vào năm 2025. Bước ra khỏi biến cố, Lan Phương chọn cách đối diện đầy tích cực. Cô hiện là mẹ đơn thân, trực tiếp nuôi dạy hai con. Với Lan Phương, các con chính là "mỏ neo" an toàn giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Diễn viên Lan Phương ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ sau biến cố tình cảm.

Hiện tại, Lan Phương lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Dù đối mặt với nhiều thay đổi trong đời sống cá nhân, Lan Phương vẫn giữ được sự chủ động và bản lĩnh. Cô dành phần lớn thời gian cho con cái, đồng thời duy trì công việc nghệ thuật. Có những giai đoạn, nữ diễn viên di chuyển liên tục giữa các địa điểm quay phim nhưng vẫn cố gắng trở về nhà trong ngày để giữ lời hứa với con.

Ở tuổi ngoài 40, Lan Phương gây bất ngờ với diện mạo ngày càng thon gọn và rạng rỡ. Cô duy trì lối sống lành mạnh bằng cách chạy bộ, tập nhảy và dành tối đa thời gian cho con cái. Song song đó, cô vẫn miệt mài với đam mê diễn xuất. Dự án điện ảnh mới nhất của cô với vai diễn người mẹ mang nhiều tổn thương tâm lý hứa hẹn sẽ mang đến một góc nhìn mới về thực lực diễn xuất của "nữ phản diện" màn ảnh Việt.