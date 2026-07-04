Mỹ dùng kế đặc biệt, hàng nghìn web xem lậu World Cup dính đòn nặng

(VTC News) -

Theo The Athletic, gần 1.400 trang web phát lậu các trận đấu tại World Cup 2026 đã bị cắt nguồn thu quảng cáo. Đây là động thái mới trong chiến dịch nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền số do Trustworthy Accountability Group (TAG) khởi xướng. Thay vì chỉ tập trung gỡ bỏ các web bất hợp pháp, TAG hướng đến việc cắt đứt nguồn tài chính giúp các trang này duy trì hoạt động.

Động thái diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) triệt phá gần 400 tên miền phát lậu các trận đấu World Cup. Các trang này đã cung cấp trái phép cho người dùng nội dung có bản quyền dưới hình thức phát trực tiếp (livestream) các trận đấu đang diễn ra.

Bà Rachel Nyswander Thomas, Giám đốc điều hành TAG, cho biết những giải đấu thể thao lớn như World Cup luôn là miếng mồi béo bở đối với các đường dây phát lậu. Chúng lợi dụng sức hút của giải đấu để chiếm đoạt nguồn thu quảng cáo vốn thuộc về các đơn vị phát sóng hợp pháp.

Gần 1.400 trang web phát lậu các trận đấu tại World Cup 2026 đã bị cắt nguồn thu quảng cáo. (Ảnh: Reuters)

Theo bà Thomas, TAG đã xây dựng hệ thống AdSec Threat Exchange như một cơ chế giúp nhanh chóng phát hiện các website phát tán nội dung vi phạm bản quyền và ngăn dòng tiền quảng cáo chảy vào những trang này.

Để thực hiện chiến dịch, TAG huy động mạng lưới thành viên gồm các nền tảng công nghệ quảng cáo, công ty truyền thông, thương hiệu và nhà xuất bản lớn trên thế giới để lập nên danh sách các website vi phạm bản quyền. Danh sách này sau đó được gửi tới các đối tác trong hệ sinh thái quảng cáo số để chặn việc phân phối quảng cáo và thanh toán doanh thu cho các website lậu. Có tổng cộng 1.376 website đã bị ngắt nguồn thu quảng cáo.

Trong khi đó, chiến dịch Operation Offsides của Bộ Tư pháp Mỹ do Trung tâm Điều phối Quyền Sở hữu Trí tuệ Quốc gia phụ trách, với sự hỗ trợ thông tin từ FIFA cùng nhiều đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình khác đã triệt phá nhiều mạng lưới hoạt động tại Bulgaria, Colombia, Croatia, Peru, Ba Lan và Romania.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ A. Tysen Duva cho biết cơ quan này đã thu giữ hàng trăm tên miền được sử dụng để phát lậu các trận đấu World Cup nhằm trục lợi.

"Chiến dịch cho thấy cam kết của Bộ Tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Mỹ với tư cách một trong những nước chủ nhà World Cup 2026 trong việc ngăn chặn các hành vi xâm phạm bản quyền", ông nói.

Trước đó, tháng 9/2025, Streameast - một trong những nền tảng phát lậu lớn nhất thế giới - cũng đã bị Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) phối hợp để đánh sập. Liên minh này gồm 50 tập đoàn truyền thông và giải trí như Amazon, Apple TV+, Netflix và Paramount.