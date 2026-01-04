Đóng

Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela: Ai sẽ bào chữa cho ông Maduro?

(VTC News) -

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được đưa tới trung tâm giam giữ ở New York và chuẩn bị đối mặt với các thủ tục pháp lý.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới