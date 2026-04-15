Mondelez Kinh Đô khởi động chương trình 'Nâng cao nhận thức về rác thải'

Chương trình “Nâng cao nhận thức về rác thải – Trash Right 2026” được khởi động tại 2 trường tiểu học trên địa bàn phường Bình Hòa, gồm trường Tiểu học Bình Hòa và trường Tiểu học Bình Hòa 2, tiếp cận gần 4.000 học sinh.

Không khí hào hứng của chương trình tại trường Tiểu học Bình Hoà.

Các em học sinh trên 65 lớp học ở hai trường sẽ được tham gia hơn 250 “Tiết học Xanh” – những buổi học tương tác giúp trang bị kiến thức về phân loại và tái chế rác. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cũng được trang bị sổ tay hướng dẫn để triển khai các tiết học, đồng thời phổ biến các hoạt động về thu gom, phân loại, tái chế rác cho các em xuyên suốt chương trình.

Ngoài ra, mỗi trường cũng được lắp đặt các “Trạm Xanh” trong khuôn viên để làm điểm phân loại rác hằng ngày.

Sau giai đoạn khởi động tại phường Bình Hòa, trong năm 2026, chương trình dự kiến tiếp tục mở rộng đến các trường tiểu học khác tại TP.HCM, nâng tổng quy mô lên 10 trường với hơn 12.000 học sinh, đồng thời đặt mục tiêu thu gom và phân loại từ 6.000 – 8.000 kg rác thải, tạo ra tác động môi trường thực chất song hành cùng công tác giáo dục cộng đồng.