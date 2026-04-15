AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào?

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Trước đó, sự kiện được dự kiến tổ chức vào ngày 11/4 nhưng đã dời lịch nhằm đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các hiệp hội thành viên và các bên liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, 23/24 đội tuyển đã giành quyền tham dự vòng chung kết. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định vào ngày 4/6, sau trận đấu giữa Lebanon và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: Đắc Huy)

Với việc vươn lên vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng các đội Thái Lan, Bahrain, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan.

Trong khi đó, nhóm 1 quy tụ những “ông lớn” như Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan, còn nhóm 2 gồm Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria, và nhóm 4 là Kyrgyzstan, Triều Tiên, Indonesia, Kuwait, Singapore cùng Lebanon hoặc Yemen.

Theo thể thức, 24 đội sẽ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, với hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out.

Việc nằm ở nhóm hạt giống số 3 đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam sẽ chạm trán một đội thuộc nhóm 1, một đội nhóm 2 và một đội nhóm 4, qua đó mở ra nhiều kịch bản khác nhau tại vòng bảng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể rơi vào “bảng tử thần” nếu tái ngộ những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iraq hay Indonesia. Kịch bản từng xảy ra tại Asian Cup 2023 khi đội Việt Nam thua cả 3 trận đấu. Tuy nhiên, cũng có khả năng họ rơi vào bảng đấu dễ thở hơn, qua đó gia tăng cơ hội đi tiếp.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 tại Ả Rập Xê Út.