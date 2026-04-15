Doanh nghiệp Việt chủ động 'vào cuộc' tại diễn đàn vận tải quốc tế

Không chỉ tham dự, đại diện của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đã trực tiếp đóng góp quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia định hình thảo luận chính sách tại Diễn đàn Vận tải và Logistics Quốc tế tổ chức tại St. Petersburg (Liên bang Nga) đầu tháng 4/2026 vừa qua, khẳng định vai trò ngày càng chủ động của hàng không Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các diễn đàn đa phương đang trở thành không gian quan trọng để các quốc gia và doanh nghiệp không chỉ trao đổi kinh nghiệm mà còn tham gia định hình xu hướng phát triển toàn cầu. Diễn đàn Vận tải và Logistics Quốc tế là một trong những sự kiện tiêu biểu, quy tụ đại diện cấp cao từ cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và các tập đoàn vận tải lớn.

Diễn đàn Vận tải và Logistics Quốc tế tổ chức tại St. Petersburg (Liên bang Nga) ngày 1-3/4/2026 quy tụ đại diện cấp cao từ cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và các tập đoàn vận tải lớn.

Sự kiện hướng tới mục tiêu xây dựng các hành lang vận tải có tính cạnh tranh toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các chiến lược phát triển dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn 2036. Nội dung thảo luận trải rộng từ phát triển hạ tầng, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số đến tăng cường kết nối Á – Âu, qua đó khẳng định vai trò là một diễn đàn đối thoại chính sách quan trọng của ngành vận tải quốc tế.

Trong bức tranh đó, sự hiện diện của Vietnam Airlines không chỉ mang tính đại diện mà còn thể hiện rõ vai trò chủ động. Tại phiên thảo luận “Hàng không là nền tảng của du lịch quốc tế đến”, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc hãng này, đã trực tiếp trình bày các tham luận, đưa ra góc nhìn từ thực tiễn phát triển của Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2025 đạt gần 21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với năm trước và cao hơn 17,8% so với năm 2019 thời điểm trước dịch. Đây là minh chứng rõ nét cho đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, đồng thời phù hợp với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) khi xếp Việt Nam vào nhóm 5 thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất thế giới đến năm 2035.

Từ thực tiễn này, ông Trung đã nhấn mạnh cách tiếp cận mang tính hệ thống: phát triển hàng không phải gắn chặt với chiến lược du lịch và kinh tế quốc gia. Bốn trụ cột được đưa ra gồm vai trò kiến tạo của Nhà nước, đầu tư hạ tầng đồng bộ, chính sách thị thực thông thoáng và sự phối hợp hiệu quả giữa khu vực công – tư.

Đáng chú ý, tham luận của Vietnam Airlines không chỉ dừng ở việc chia sẻ kinh nghiệm trong nước mà còn góp phần làm rõ vai trò của hàng không như một hạ tầng kết nối chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng. Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, việc mở rộng mạng bay quốc tế, nâng cao năng lực kết nối và xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua dịch vụ hàng không được xác định là yếu tố then chốt.

Việc tham gia với tư cách diễn giả tại một diễn đàn mang tính liên chính phủ cho thấy bước chuyển rõ nét của doanh nghiệp Việt Nam, từ “tham dự” sang “đối thoại” và “đóng góp chính sách”. Vietnam Airlines không chỉ tiếp thu xu hướng mà còn trực tiếp đưa ra quan điểm về mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và hạ tầng trong phát triển hàng không gắn với du lịch.

Song song với đó, các hoạt động song phương bên lề diễn đàn cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể. Việc thúc đẩy kết nối mạng bay, phối hợp khai thác và quảng bá điểm đến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo điều kiện mở rộng thị trường và đa dạng hóa nguồn khách trong bối cảnh nhu cầu du lịch toàn cầu đang dịch chuyển.

Ở góc độ tổng thể, sự hiện diện và đóng góp của Vietnam Airlines tại diễn đàn không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn phản ánh chiến lược nâng cao vị thế quốc gia. Thông qua việc chủ động chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và quan điểm, hàng không Việt Nam đang từng bước gia tăng “trọng lượng” tiếng nói trên trường quốc tế.

Trong một thế giới mà các quyết sách ngày càng mang tính liên kết, khả năng tham gia và đối thoại chính là thước đo năng lực. Với định hướng phát triển rõ ràng cùng sự chủ động của doanh nghiệp đầu ngành như Vietnam Airlines, hàng không Việt Nam đang dần khẳng định vai trò không chỉ là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn mà còn là cầu nối chiến lược trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.