Meta ra mắt Muse Spark, AI đầu tiên từ siêu đội ngũ của Alexandr Wang

(VTC News) -

Meta vừa chính thức trình làng Muse Spark, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên được phát triển bởi Meta Superintelligence Labs. Đây là đơn vị nghiên cứu trọng điểm được thành lập vào năm ngoái, sau khi Meta chi hàng tỷ USD để chiêu mộ nhân tài và trang bị hạ tầng công nghệ hiện đại.

Muse Spark, mô hình trí tuệ nhân tạo đầu tiên được phát triển kể từ khi Alexandr Wang được Meta tuyển dụng. (Nguồn: Getty Images)

Hiệu suất cạnh tranh nhưng đầy thận trọng

Theo dữ liệu hiệu năng từ Meta, Muse Spark có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ hàng đầu như OpenAI, Anthropic và Google. Dù không vượt trội hoàn toàn, kết quả này được kỳ vọng sẽ đưa Meta trở lại đường đua AI sau khi mô hình Llama 4 (phát hành tháng 4/2025) bị đánh giá là một sản phẩm không thành công.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn giữ thái độ thận trọng. Trong quá khứ, Meta từng thừa nhận sử dụng các phiên bản tinh chỉnh chuyên biệt để nâng cao điểm số kiểm tra cho Llama 4, trong khi phiên bản thực tế dành cho người dùng lại không đạt hiệu quả tương đương.

Khác với truyền thống cung cấp mã nguồn mở của các dòng Llama trước đây, Muse Spark hiện là một công cụ nội bộ độc quyền. Người dùng chỉ có thể trải nghiệm mô hình này thông qua hệ sinh thái của Meta như WhatsApp, Instagram, Facebook và kính AI Ray-Ban. Meta cũng cung cấp dạng "bản xem trước riêng tư" cho một số đối tác hạn chế qua giao diện lập trình ứng dụng (API), khiến nó trở nên kín kẽ hơn cả các mô hình trả phí của đối thủ.

Khả năng suy luận và đa phương thức

Muse Spark là mô hình suy luận (reasoning model) đầu tiên của Meta. Khác với các mô hình truyền thống chỉ đưa ra phản hồi tức thì, Muse Spark có thể xử lý công việc theo từng bước và linh hoạt thay đổi chiến lược nếu phương pháp ban đầu không hiệu quả.

Điểm nổi bật của mô hình bao gồm:

Đa phương thức: Tiếp nhận và xử lý đồng thời cả văn bản lẫn hình ảnh.

Chế độ "tư duy": Có khả năng tạo ra các tác nhân phụ để xử lý song song các phần khác nhau của nhiệm vụ phức tạp.

Hiệu quả năng lượng: Meta khẳng định hệ thống mới đạt hiệu suất tương đương các mô hình lớn nhưng tiêu tốn ít tài nguyên tính toán hơn một bậc so với thế hệ trước.

Trên các thang đo thực tế, Muse Spark đạt 89,5% ở bài kiểm tra suy luận cấp độ tiến sĩ GPQA Diamond (thấp hơn Gemini 3.1 Pro và GPT-5.4). Tuy nhiên, ở lĩnh vực sức khỏe (HealthBench Hard), mô hình này lại dẫn đầu với số điểm 42,8%, vượt qua tất cả các đối thủ hiện tại.

Muse Spark được thiết kế để hoạt động nhanh và hiệu quả, có khả năng xử lý các tác vụ phức tạp trong các lĩnh vực như khoa học, toán học và y tế. (Nguồn: Carlos Barria)

Sự ra đời của Muse Spark là kết quả trực tiếp từ đợt tái cấu trúc sâu rộng của Meta. Tháng 6/2025, công ty đã chi 14,3 tỷ USD để sở hữu cổ phần tại Scale AI và bổ nhiệm Alexandr Wang làm Giám đốc AI. Wang cùng Mark Zuckerberg đã thực hiện chiến dịch săn đầu người rầm rộ với những gói lương thưởng lên tới hàng trăm triệu USD để lôi kéo các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Đồng thời, Meta cũng thành lập tổ chức kỹ thuật AI ứng dụng do Maher Saba dẫn dắt để song hành cùng phòng thí nghiệm của Wang. Sự kết hợp này nhằm đảm bảo Meta vừa có thể theo đuổi nghiên cứu siêu trí tuệ dài hạn, vừa nhanh chóng đưa các ứng dụng AI vào sản phẩm thực tế.

Về vấn đề an toàn, Meta cho biết Muse Spark đã vượt qua các quy trình kiểm định nghiêm ngặt. Mô hình có khả năng từ chối đến 98% các yêu cầu liên quan đến phát triển vũ khí sinh học.

Dù vậy, đơn vị đánh giá độc lập Apollo Research lưu ý rằng Muse Spark có tỉ lệ "nhận thức đánh giá" rất cao, thường xuyên nhận diện được các kịch bản thử nghiệm là "bẫy". Meta thừa nhận hiện tượng này có thể ảnh hưởng nhỏ đến hành vi của mô hình nhưng khẳng định nó không gây trở ngại cho việc phát hành rộng rãi.