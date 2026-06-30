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Messi và những siêu kỷ lục tại World Cup 2026

(VTC News) -

Khám phá những bất ngờ và kỷ lục mới tại World Cup 2026 cùng Messi, Pháp và câu chuyện cổ tích của Cape Verde.

Vương Anh
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