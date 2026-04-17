Mây đen bao trùm, miền Bắc hứng mưa dông diện rộng

Sáng nay, mây đen bao trùm nhiều địa phương ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ... khiến trời tối sầm. Mưa dông cũng trút xuống nhiều nơi, cục bộ mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lượng mưa tính từ 23h ngày 16/4 đến 8h ngày 17/4 ở một số nơi trên 50mm như: trạm Tiến Bộ (Tuyên Quang) 85,2mm; Hóa Thượng (Thái Nguyên) 77,4mm; Văn Lang (Phú Thọ) 70mm…

Mưa to kèm gió giật mạnh đã khiến cây đổ làm một người phụ nữ bán xôi tại xã Đại Phúc (Thái Nguyên) thiệt mạng tại chỗ.

Ổ mây dông đã bao trùm nhiều khu vực tại miền Bắc.

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng cho biết, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, vùng mây đối lưu từ phía tây bắc đang di chuyển về phía TP Hà Nội (Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn). Vùng mây này có xu hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam và mở rộng thêm.

Trong khoảng 15 phút đến 3 giờ tới, các khu vực phường/xã Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn mưa rào và dông, sau đó vùng mây có thể lan sang các phường/xã lân cận khác và nội thành của Hà Nội.

Cũng trong ngày 17/4, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ mưa rất to trên 80mm, đêm mưa giảm dần. Bắc Bộ trời chuyển mát.

Chiều tối và đêm cùng ngày, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 17/4, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi, gió giật mạnh... Nếu đang di chuyển ngoài đường, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải