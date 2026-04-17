Dự báo thời tiết ngày 17/4: Miền Bắc chuyển mưa dông, cục bộ mưa rất to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, ngày 17/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Từ 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, chiều tối và tối 17/4, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa dao động 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Ngày 17/4, miền Bắc mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Mưa dông có nguy cơ kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, cũng trong ngày 17/4, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, tuy nhiên, cường độ không còn gay gắt như những ngày trước đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Từ 18/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ kết thúc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/4/2026

TP Hà Nội mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, khu Tây Bắc có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Nghệ An và Hà Tĩnh) đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31°C, phía Nam 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.