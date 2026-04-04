Loạt thực phẩm chức năng giả tuồn vào thị trường: Công an Thanh Hóa tìm bị hại

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Mạnh Tú, Trịnh Xuân Độ, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Đức Minh cùng một số bị can khác đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng với nhiều chủng loại khác nhau để tiêu thụ trên thị trường.

Thông báo tìm bị hại vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

Để tiêu thụ những sản phẩm giả này, các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm đưa sản phẩm giả đến tay người tiêu dùng, chủ yếu thông qua quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee; bán tại chợ thuốc Hapulico (TP Hà Nội) và thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo…

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán 22 loại thực phẩm chức năng giả, gồm các sản phẩm mang nhãn hiệu, tên gọi như: DHA for Pregnancy; GH Creation EX+; Glucosamine 1500mg; 7-Day Slim Extreme; Calcium 600mg; Collagen + Biotin 6000mg; COQ-10 (100mg, 120mg, 300mg); Glucosamine 3200mg; Glucosamine Chondroitin; Glucosamine Nature Extra; Glutathione Reduced (1000mg, 500mg); Ginkgo Biloba 120mg Trunature; Ivory Caps (Skin Enhancement); Krill Oil 500mg; Magnesium Bisglycinate 200mg; Omega-3 900mg; Prenatal Folic Acid + DHA; Vitamin E 180mg (400 IU) và sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DR. LACIR – viên nám Glutathion 600.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo: Những tổ chức, cá nhân đã từng mua, sử dụng hoặc có thông tin, tài liệu liên quan đến các sản phẩm nêu trên đề nghị nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin và đến làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trước ngày 30/4/2026 để được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Sau thời hạn trên, nếu không tiếp nhận thêm thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ kết thúc điều tra và xử lý các bị can.

Mọi thông tin, tài liệu liên quan đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc liên hệ Điều tra viên thụ lý chính: Lê Tất Hùng, số điện thoại 0968.112.288 hoặc 0944.321.358.