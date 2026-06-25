Link xem trực tiếp Curacao vs Bờ Biển Ngà 3h ngày 26/6

(VTC News) -

Trận Curacao vs Bờ Biển Ngà diễn ra lúc 3h ngày 26/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng E World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Curacao vs Bờ Biển Ngà nhanh nhất.

Tại bảng E, Curacao đang đứng cuối với 1 điểm. Muốn giành vé đi tiếp, Curacao nhiều khả năng sẽ phải giành chiến thắng ở trận đấu này. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà đã bỏ lỡ vé vào vòng knock-out sớm khi để thua Đức 1-2. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Curacao vs Bờ Biển Ngà Thời gian: 3h ngày 26/6. Sân: Lincoln Financial Field (Mỹ). Giải đấu: Bảng E World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Xem trực tiếp Curacao vs Bờ Biển Ngà trên kênh nào?

Trận Curacao vs Bờ Biển Ngà được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6 lúc 3h ngày 26/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Bờ Biển Ngà vừa để thua Đức 1-2 đầy tiếc nuối sau khi bị đối thủ ngược dòng ở những phút bù giờ. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Curacao vs Bờ Biển Ngà hôm nay

Link xem trực tiếp Curacao vs Bờ Biển Ngà sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Curacao vs Bờ Biển Ngà trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Curacao vs Bờ Biển Ngà trên VTV2 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html.

Thông tin trận Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao bước vào cuộc đối đầu với Bờ Biển Ngà trong thế cửa dưới rõ rệt. Dù vừa cầm hòa Ecuador, kết quả ấy phần nhiều đến từ sự phung phí cơ hội của đại diện Nam Mỹ hơn là màn trình diễn thật sự thuyết phục của Curacao.

Sau 2 lượt trận, Curacao mới có 1 điểm và đang đứng cuối bảng E. Ecuador cũng có 1 điểm nhưng xếp trên, trong khi Bờ Biển Ngà có 3 điểm và Đức dẫn đầu với 6 điểm. Ở lượt trận cuối, Curacao buộc phải chạm trán Bờ Biển Ngà trong trận đấu mang tính quyết định.

Bờ Biển Ngà từng khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng kịch tính trước Ecuador. Tuy nhiên, đại diện châu Phi vừa để thua Đức 1-2 đầy tiếc nuối sau khi bị đối thủ ngược dòng ở những phút bù giờ. Thất bại này kết thúc chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Bờ Biển Ngà. Dù vậy, họ vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp. Chỉ cần hòa Curacao, Bờ Biển Ngà sẽ vượt qua vòng bảng nhờ thành tích đối đầu tốt hơn Ecuador.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 và 26/6 có 6 trận đấu. Bảng E chứng kiến trận đấu giữa Curacao vs Bờ Biển Ngà và Ecuador vs Đức lần lượt trên sân sân Lincoln Financial Field và sân MetLife. Trong khi đó, Tunisia sẽ đối đầu với Hà Lan trong khổ bảng F tại sân Arrowhead trước khi Nhật Bản gặp Thuỵ Điển ở sân AT&T. Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán chủ nhà Mỹ tại sân vận động SoFi. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Paraguay và Australia ở sân Levi's. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.