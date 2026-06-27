(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 27/6 và sáng 28/6 có 6 trận đấu. Panama sẽ gặp Anh trên sân MetLife. Cùng bảng L, Croatia chạm trán Ghana tại sân Lincoln Financial Field.

Bảng K chứng kiến trận đấu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha và CHDC Congo vs Uzbekistan lần lượt ở sân Hard Rock và sân Mercedes-Benz.

Ở bảng J, Algeria sẽ đối đầu với Áo tại sân Arrowhead trước khi Jordan gặp Argentina tại sân AT&T. Cả 6 trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 27/6 và sáng 28/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 28/6 4h Panama vs Anh VTV2, VTV6 28/6 4h Croatia vs Ghana VTV3, VTV6 28/6 6h30 Colombia vs Bồ Đào Nha VTV3, VTV6 28/6 6h30 CHDC Congo vs Uzbekistan VTV10, VTV6 28/6 9h Algeria vs Áo VTV2, VTV6 28/6 9h Jordan vs Argentina VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Sau hai lượt trận, cục diện bảng L World Cup 2026 vẫn chưa được định đoạt. Đội tuyển Anh tạm dẫn đầu với 4 điểm, nhưng trận hòa không bàn thắng trước Ghana khiến thầy trò HLV Thomas Tuchel không còn nắm hoàn toàn quyền quyết định ngôi nhất bảng. Vì thế, màn chạm trán Panama sẽ không chỉ mang ý nghĩa giành vé đi tiếp mà còn là cuộc cạnh tranh về hiệu số bàn thắng bại.

Sau 2 lượt trận, Ghana có 4 điểm, hơn Croatia đúng 1 điểm. Khoảng cách trên bảng xếp hạng không lớn, nhưng lợi thế tâm lý lại nghiêng rõ về đại diện châu Phi.

Ghana bước vào lượt cuối với vị thế thuận lợi hơn. Dưới thời Carlos Queiroz, họ có sự chặt chẽ và kỷ luật - yếu tố đặc biệt quan trọng ở những giải đấu lớn. Trận hòa 0-0 trước Anh cho thấy rõ điều đó.

Argentina thắng 2 trận đầu bảng J mà không thủng lưới. (Ảnh: AP)

Colombia là đội duy nhất toàn thắng ở bảng K sau 2 lượt. Họ thắng Uzbekistan 3-1, vượt qua CHDC Congo 1-0 và bước vào trận cuối với quyền tự quyết ngôi đầu. Một điểm là đủ, nên đội bóng của HLV Nestor Lorenzo không cần đẩy trận đấu vào nhịp quá mở ngay từ đầu.

Bồ Đào Nha có trạng thái khác. Trận hòa CHDC Congo khiến họ bị Colombia bỏ lại, nhưng chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan kéo lại sự tự tin cho đội bóng của Roberto Martinez. Nếu muốn gặp đối thủ thuận lợi hơn ở vòng 1/16, Bồ Đào Nha cần thắng.

Ở lượt đấu cuối, CHDC Congo buộc phải thắng và Uzbekistan gần như có cơ hội cuối cùng. Đại diện châu Phi đang có 1 điểm và cần đánh bại Uzbekistan để nâng tổng điểm lên 4, qua đó tiếp tục cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc một suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Kết quả trận Colombia gặp Bồ Đào Nha sẽ quyết định phần còn lại.

Trong khi đó, Uzbekistan vẫn chưa có điểm nào và sở hữu hiệu số -7 sau hai thất bại nặng nề. Ngay cả khi giành chiến thắng, họ cũng chỉ có 3 điểm cùng hiệu số rất thấp và vẫn phải chờ hàng loạt kết quả thuận lợi ở các bảng khác.

Algeria và Áo có hành trình khá giống nhau tại giải năm nay. Cả hai đều đánh bại tân binh Jordan, nhưng đều thất bại trước Argentina của Lionel Messi, đội đã sớm giành ngôi đầu bảng. Một trận hòa là đủ để Áo giữ vị trí trong top 2 nhờ hơn Algeria về hiệu số bàn thắng bại.

Trái lại, Algeria bước vào trận đấu tại Kansas với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng nếu muốn chắc chắn giành quyền vào vòng knock-out.

Jordan thua Áo 1-3 và Algeria 1-2, qua đó bị loại trước lượt cuối. Dù vậy, đội bóng Tây Á không sụp đổ về mặt tinh thần. Họ ghi bàn trong cả 2 trận đầu, từng dẫn Algeria đến phút 69 và có một vài pha phản công đáng chú ý nhờ tốc độ của Musa Al-Taamari.

Vấn đề nằm ở khả năng chống chịu. Jordan thủng lưới 5 bàn, trong đó có 3 bàn từ phạt góc. Trước Argentina, điểm yếu không chiến và bóng hai trong vùng cấm có thể bị khai thác liên tục.

Argentina ở trạng thái khác hẳn. HLV Lionel Scaloni có thể xoay tua vì đã chắc ngôi đầu, nhưng chiều sâu đội hình vẫn vượt trội. Nếu Messi đá chính dù chỉ trong một khoảng thời gian, Jordan vẫn phải dành nhiều lớp phòng ngự để hạn chế khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên.