Lịch thi đấu bán kết U17 Đông Nam Á 2026 mới nhất

Tại vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đấu với U17 Australia. Đội thắng giành quyền vào chung kết, gặp U17 Malaysia hoặc U17 Lào. Theo lịch thi đấu chính thức được ban tổ chức công bố, cả 2 trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 đều diễn ra ngày 22/4.

Lịch thi đấu bán kết U17 Đông Nam Á 2026

15h30 ngày 22/4: U17 Malaysia vs U17 Lào

17h30 ngày 22/4: U17 Việt Nam vs U17 Australia

Thông tin U17 Việt Nam

Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia được ví như “chung kết sớm” của giải. Đội bóng xứ chuột túi tham dự giải đấu với tư cách đương kim vô địch và luôn được đánh giá cao ở mọi giải đấu trẻ của khu vực. Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng có màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải. So với 2 đội bóng ở cặp bán kết còn lại, U17 Việt Nam và U17 Australia nhỉnh hơn.

U17 Việt Nam ghi 14 bàn sau 3 trận vòng bảng. (Nguồn: VFF)

Ở bảng A, U17 Việt Nam cho thấy sức mạnh vượt trội khi duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi tới 14 bàn thắng và giữ sạch lưới tuyệt đối.

Ở cặp bán kết còn lại, U17 Malaysia sẽ chạm trán U17 Lào. Dù mở màn giải đấu bằng thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam, Malaysia đã kịp lấy lại phong độ khi lần lượt đánh bại Indonesia 1-0 và Timor Leste 2-0, qua đó giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U17 Lào gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu bảng B với 7 điểm. Họ cầm hòa U17 Myanmar trước khi lần lượt đánh bại U17 Philippines và U17 Thái Lan. Những màn trình diễn đó cho thấy đại diện xứ Triệu Voi đang là ẩn số khó lường của giải.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 được xem là bước chuẩn bị quan trọng giúp U17 Việt Nam đạt phong độ tốt nhất trước thềm VCK U17 châu Á 2026. Đây cũng là sân chơi quyết định suất dự U17 World Cup 2026.