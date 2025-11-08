Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/11/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 9/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quảng Trị

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/11/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Lệ Xuyên, Lệ Xuyên 3. Đội quản lý điện Thành Cổ UBND xã Nam Cửa Việt đề nghị cắt điện để phát quang HTL; Cty Năng Lượng Xanh dựng cột thay dây dẫn và thay phụ kiện từ trạm Bồ Bản đến VT24 XT 471 TC Bồ Bản (KFW3.2)

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/11/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm An Lợi 1, An Cư, Bồ Bản, Bồ Bản 2, Bắc Phước, Duy Phiên, Hà Lộc, Hồ Tôm Dương Xuân, Lưỡng Kim 3, Lưỡng Kim 4, Nhu Lý, Quảng Điền B, Quy Hà, Tôm Duy Phiên, UB Triệu Phước, Vĩnh Lại 2, Vĩnh Lại, Việt Yên 1, Việt Yên 2, Lưỡng Kim 1, Lưỡng Kim 2, Nguyễn Văn Lâm, trạm Bơm Kênh N3. Đội quản lý điện Triệu Phong Công ty cổ phần Vĩnh Nguyên đấu nối lắp xà tuyến mạch vòng Triệu Phong - Thành Cổ tại VT28 NR An Lợi - Hà Lộc (ĐTXD 2025); Đội QLĐ Triệu Phong kết hợp sửa chữa ĐZ trung áp NR UB Triệu Phước VT99/7/38-99/9/38/10 NR UB Triệu Phước và VT99/7/9 và VT99/7/10 NR Triệu Phước (SCL 2025); Công ty CP Tập đoàn Sông Hàn dựng cột, kéo dây tại khoảng cột VT99/7/59-99/7/63 và di dời TBA Bắc Phước (ĐTXD2025)

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/11/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm An Lạc 1, An Lạc 2. Đội quản lý điện Đông Hà ĐH: Phát quang tuyến (xử lý đơn thư KH). Trường Sa: Thay cáp tổng, CSV, MBA TBA An Lạc 1 (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Minh Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/11/2025 từ 06h30 - 12h30 Mất điện trạm KTC Bãi Dinh, TĐC Khe Xanh, KKT Cửa Khẩu, Bãi Dinh, K-Ai, Đồn Biên Phòng, Cửa Khẩu Cha Lo, Bản Ốôc, Tiến Đạt, QBH 234, XD Bản Ốc, Đức Toàn, Lê Dũng Linh, Trại bò Đoàn Kết Phú Quý, Điểm Dịch Vụ 138+200, Cấp Nước KKT, Khu Phi thuế quan, V-Green BX Cha Lo. Đội quản lý điện Minh Hóa - Đội QLĐ Minh Hoá: + Xử lý sạt lở tại vị trí 466 thuộc XT 472 Quy Đạt (Xử lý do ảnh hưởng sau bão số 13). + (Xử lý hành lang lưới điện theo yêu cầu của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng) Chuyển dây, thu hồi cột cũ chuyển dây sang vị trí mới từ vị trí 467 đến 468 thuộc XT 472 Quy Đạt. - Công ty TNHH TH Khánh Ngọc: + Đấu nối đường 22kV và TBA 160kVA-22/0,4kV XDM tại vị trí M576/1 thuộc XT472 QĐA.*.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 8/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.