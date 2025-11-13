Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/11/2025 tại Đắk Lắk

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Lắk ngày 14/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Buôn Ma Thuột

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm T80M-472HT - Trần Đình Hạnh. Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột thay TI định kỳ 14/11/2025 từ 10h00 - 13h00 Mất điện trạm T118M_476HT công ty nhôm kính Inox Anh Tuấn (Trạm Đlực). Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột thay TI định kỳ 14/11/2025 từ 12h30 - 15h30 Mất điện trạm T53M_473HT Xưởng SX vỏ bình Ga. Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột thay TI định kỳ 14/11/2025 từ 15h00 - 17h30 Mất điện trạm T120M_476HT - công ty Thành Luân (Trạm Đlực). Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột thay TI định kỳ

Lịch cúp điện phường Buôn Hồ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm công cộng T26H_Xã Ea Blang, TBA công cộng T28H_Xã Ea Drông, trạm công cộng T29H_Xã Ea Drông, trạm công cộng T32H_Xã Ea Drông, công cộng T113H_Xã Ea Blang, công cộng T114H_Xã Ea Blang, công cộng T115H_Xã Ea Blang, công cộng T116H_Xã Ea Drông, công cộng T117H_Xã Ea Drông, công cộng T118H_Xã Ea Drông, công cộng T119H_Xã Ea Drông, công cộng T193H_Xã Ea Drông, công cộng T263H_Xã Ea Drông, công cộng T271H_Xã Ea Blang, công cộng T272H_Xã Ea Blang, công cộng T273H_Xã Ea Drông, công cộng T290H_Xã Ea Drông, công cộng T116H-A_Xã Ea Drông, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, trường phổ thông dân tộc nội trú Đam Sang, T321H_Y Khoer Kriêng. Đội quản lý điện Buôn Hồ 1. Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thay cột số 294(ĐD472T2.KBU) bị nứt bể mất antoàn. Trồng xen cột tại khoảng trụ303 đến 304(ĐD472T2.KBU) và lắp đặt TBA tại trụ trồng xen chốngquá tải T118H(ĐD472T2.KBU).Tháo xà, sứ tại trụ 303(ĐD472T2.KBU). Tách và đấu nốilưới hạ áp thuộc lưới hạ áp T118H(ĐD472T2.KBU). 2. Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạĐà Nẵng lắp đặt TBA tại trụ 317(ĐD472T2.KBU) chống quá tảiT118H(ĐD472T2.KBU). Tách vàđấu nối lưới hạ áp thuộc lưới hạ ápT118H(ĐD472T2.KBU). 3. Công ty TNHH Gia Thành bổsung tiếp địa tại các vị trí 222, 232,240(ĐD472T2.KBU). 4. Đội quản lý điện Buôn Hồ kiểm tra nguội ĐD472T2.KBU (sauDCL483-7 đến trước DCL484-1).

Lịch cúp điện xã Quảng Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T381_472CMG_S\tải T115_Thôn 1A, Xã Ea M’Droh. Đội quản lý điện Cư M'gar Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Nguyên thi công đấu nối, tách lưới hạ áp TBA san tải T381(ĐD472CMG) xây dựng mới thuộc công trình: Hoàn thiện lưới để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện CưMgar năm 2025 14/11/2025 từ 08h30 - 12h30 Mất điện trạm T118C_471HT_Khu đấu giá Ea Pôk, Xã Quảng Phú. Đội quản lý điện Cư M'gar Công ty TNHH TM Đăng Nguyên thi công lắp đặt cáp lực hạ áp, tủ điện tổng và tụ bù tại trạm biến áp 250 KVA -22/0.4KV cấp điện cho hộ kinh doanh Hoàng Thị Kim Anh tại thôn (xã cư xuê cũ) nay là xã Quảng Phú, tỉnh Đắc Lắc

Lịch cúp điện xã Ea Kar

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm CC T366, CC T230K, T510K- 474EKA, T511- 474EKA, T512K- 474EKA, T513K- 474EKA, CC T515K, T514K-công ty TNHH Thiên Định. Đội quản lý điện Ea Kar Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện và Cơ Khí Mạ Đà Nẵng lắp đặt xà, sứ, thay MBA 3pha và đấu nối TBA xây dựng mới tại trụ số 359/102(ĐD474EKA) hiện có. 14/11/2025 từ 07h30 - 08h00 Mất điện trạm CC T158KA, CC T158KB. Đội quản lý điện Ea Kar ĐD474EKA sau LBS474-7/359/60 đến FCO400-23(ĐD474EKA) mất điện thao tác 14/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm T20R ĐD373EKA. Đội quản lý điện Ea Kar Đội QLĐ Ea Kar thao tác cắt 03 FCO T20R-373EKA để Công ty CP SXTM Ethanol Đăklăk bảo dưỡng thiết bị. 14/11/2025 từ 16h00 - 16h30 Mất điện trạm CC T158KA, CC T158KB, T197K - thôn 1A Ea Ô. Đội quản lý điện Ea Kar ĐD474EKA sau LBS474-7/359/60 đến FCO400-23(ĐD474EKA) mất điện thao tác

Lịch cúp điện xã Krông Pắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm T194 -ĐD471KRP-tách từ T12- eakenh. Đội quản lý điện Krông Pắc Công ty TNHH Nguyên Xanh Ban Mê thi công di chuyển cột N1-2/4-T194(ĐD471KRP) theo yêu cầu của khách hàng.

Lịch cúp điện xã Tây Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm I532 Tổng công ty Thành Trung. Đội quản lý điện Tây Hòa Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ NTH lắp xà, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA T.563 (1600 KVA) XDM tại cột 168/25 (ĐD475THO2) đóng điện TBA T.563 XDM sau MC 475 Mỏ Đá Suối Cối/168/2 (tài sản khách hàng, Đội QLĐ Tây Hòa không QLVH.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 14/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.