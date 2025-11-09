Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/11/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 10/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bình Định

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/11/2025 từ 07h15 - 12h00 Mất điện trạm Nam Tượng 2. Đội quản lý điện An Nhơn Đội QL Đ An Nhơn Xử lý dây 0.2kV qua nhà dân mất an toàn Từ C 200/3/3 đến C 200/3/6 ĐZ 0.4kV TBA Nam Tượng 2 XT 474/NTA 10/11/2025 từ 07h15 - 17h00 Mất điện trạm Tân Đức 3 XBT. Đội quản lý điện An Nhơn XNDV ĐL Bình Định Kéo dây 0.4kV, dựng chen cột Từ C 301 đến C 314 ĐZ 0.4KV TBA Tân Đức 3 XT 474/NTA 10/11/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Hòa Phong 2, An Thái 4. Đội quản lý điện An Nhơn Đội QL Đ An Nhơn Xử lý dây 0.4kV đi qua nhà dân võng thấp mất an toàn Tại K/C C 217-C 218 ĐZ 0.4kV TBA Hòa Phong 2 XT 474/NTA

Lịch cúp điện xã Chư Sê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/11/2025 từ 07h30 - 08h30 Mất điện trạm Mỏ Đá Ba Zan. Đội quản lý điện Chư Sê XNDV Gia Lai: Kiểm định TBA MĐ BaZan 10/11/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện trạm Lê Hoàng. Đội quản lý điện Chư Sê XNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Lê Hoàng 10/11/2025 từ 09h15 - 10h15 Mất điện trạm Nguyễn Hữu Miến. Đội quản lý điện Chư Sê XNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Nguyễn Hữu Miến 10/11/2025 từ 10h00 - 11h00 Mất điện trạm Nguyễn Văn Lộng. Đội quản lý điện Chư Sê XNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Nguyễn Văn Lộng 10/11/2025 từ 10h45 - 11h45 Mất điện trạm Hoàng Thị Loan. Đội quản lý điện Chư Sê XNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Hoàng Thị Loan 10/11/2025 từ 13h30 - 14h30 Mất điện trạm Bùi Văn Luận, NT Càfê IaKo. Đội quản lý điện Chư Sê XNDV Gia Lai: Kiểm định TBA Bùi Văn Luận 10/11/2025 từ 15h15 - 16h15 Mất điện trạm Đoàn Thị Tuyết số 3. Đội quản lý điện Chư Sê XNDV Gia Lai: Kiểm định TBA NT CàFê IaKo

Lịch cúp điện xã Phù Cát

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/11/2025 từ 07h15 - 11h15 Mất điện trạm Tùng Chánh 1. Đội quản lý điện Phù Cát Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vineco 10 Thi công lắp ATM Lộ đấu nối ĐZ 0,4kV XDM + đấu lèo 0,4kV - Tại cột 165/9/11 ( TBA Tùng Chánh 1 – XT474/PCA) và cột 110 Lộ 1 TBA Tùng Chánh 1 10/11/2025 từ 13h15 - 16h45 Mất điện trạm Tùng Chánh 4. Đội quản lý điện Phù Cát Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vineco 10 Thi công lắp ATM Lộ đấu nối ĐZ 0,4kV XDM + đấu lèo 0,4kV - Tại cột 165/25 ( TBA Tùng Chánh 4 – XT474/PCA) và cột 106/6 Lộ 1 TBA Tùng Chánh 4

Lịch cúp điện xã Phú Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/11/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm Tây Phú 1. Đội quản lý điện Phú Phong Tổ QLKT - Đội QLĐ Phú PhongThay MBA không đảm bảo vận hành và tách chống sét van TBA Tây Phú 1 (C12/16)-XT482/TSO 10/11/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm KTM Trường Định. Đội quản lý điện Phú Phong Tổ QLKT - Đội QLĐ Phú PhongXử lý tiếp xúc ĐZ 0,4kV TBA KTM Trường Định (C114/10) -XT482/TSO 10/11/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Mỹ Yên. Đội quản lý điện Phú Phong Tổ QLKT - Đội QLĐ Phú PhongThay MBA không đảm bảo vận hành và tách chống sét van TBA Mỹ Yên (C163A)-XT482/TSO

Lịch cúp điện xã Phú Thiện

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/11/2025 từ 07h30 - 13h00 Mất điện trạm Ngã Ba Điểm 9, Điểm 9 A, B, Chư KNông, Đoàn Kết 2, Đoàn kết 3, MaHrai, Điểm 9B, Khu Định Cư Mới, Trường Bắn. Đội quản lý điện Phú Thiện Công ty TNHH MTV Tuấn Hải Gia Lai thực hiện trồng 02 trụ đôi 12m dưới ĐZ, lắp 02 bộ xà néo, di dời ĐZ 22Kv cũ sang trụ mới và đấu nối ĐZ 22Kv XDM vào TBA Phúc Lộc IaHiao tại khoảng trụ 97/2 đến trụ 97/3 XT 475APA 10/11/2025 từ 09h00 - 10h00 Mất điện trạm Thành Thành Công. Đội quản lý điện Phú Thiện Đội Hotline thực hiện thay FCO pha B TBA thành thành công

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 10/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.