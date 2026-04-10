'Lê Sơn lão mẫu' Tây du ký: Đi du lịch vẫn xin đóng vai, là bạn thân Tôn Ngộ Không

Trong tập 21 "Rơi nhầm động bàn tơ", khán giả ấn tượng với vai diễn một góa phụ khóc chồng, chính là hóa thân của Lê Sơn lão mẫu biến thành dẫn lối cho Tôn Ngộ Không cứu sư phụ và hai huynh đệ. Nhân vật này do nữ nghệ sĩ lão thành Lý Ân Kỳ thể hiện.

Nghệ sĩ lão làng không ngại đóng vai phụ

Thời điểm đóng Tây du ký, nghệ sĩ Lý Ân Kỳ khi đó đã về hưu, rời xa làng kịch nghệ và hưởng chế độ hưu trí. Trong một lần đi du lịch, bà tình cờ bắt gặp đoàn phim Tây du ký đang thực hiện những phân cảnh trong phim.

Từng có thời gian làm việc cùng đạo diễn Dương Khiết, cả hai vui mừng khi gặp lại nhau. Vừa vui vừa xúc động, Lý Ân Kỳ hỏi đạo diễn có vai diễn nào cho bà góp mặt đóng cùng cho vui.

Nghệ sĩ Lý Ân Kỳ đóng Lê Sơn lão mẫu trong phim "Tây du ký".

Trước lời đề nghị đầy thành ý của một cựu diễn viên lão luyện, nữ đạo diễn vừa vui nhưng cũng cảm thấy bối rối và khó xử. Trong tập này vừa hay có một vai diễn rất phù hợp với Lý Ân Kỳ, nhưng lại là một vai diễn phụ rất nhỏ, đất diễn không nhiều.

Khi nhận được vai diễn hóa thân của Lê Sơn lão mẫu trong phim - vai diễn dù rất nhỏ, Lý Ân Kỳ tỏ ra vô cùng phấn khích và vui sướng.

Kỹ năng diễn xuất của người nghệ sĩ lão thành khiến đạo diễn Dương và các thành viên trong đoàn cảm thấy nể phục. Đặc biệt là thái độ làm việc nghiêm túc, tận tình và cầu toàn của Lý Ân Kỳ. Chính thái độ của bà đối với công việc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đoàn phim.

Là bạn thân của "Tôn Ngộ Không"

Nghệ sĩ Lý Ân Kỳ sinh năm 1917 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Bà bắt đầu nghiệp diễn từ những năm 30 của thế kỷ XX. Tên tuổi của Lý Ân Kỳ gắn liền với những thế hệ diễn viên lão làng và được khán giả Trung Quốc vô cùng ái mộ thời bấy giờ như Bạch Dương, Thư Tú Văn, Trương Thụy Phương...

Bà ghi dấu ấn ở thể loại kịch nói và điện ảnh, có thể kể đến vai diễn Lâm Nãi Nhàn của bà trong bộ phim Lính gác dưới ánh đền Nê-ông, hay vai diễn vợ Cửu trong Mở màn Đông tiến... Đây đều là những vai diễn kinh điển, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Trong đoàn phim Tây du ký, ngoài đạo diễn Dương Khiết, nữ nghệ sĩ còn chơi rất thân với nghệ sĩ Chương Kim Lai và Lục Tiểu Linh Đồng. Sau khi kết thúc bộ phim, họ giữ mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm.

Lục Tiểu Linh Đồng và nghệ sĩ Lý Ân Kỳ trở thành bạn thân sau bộ phim.

Ngày 24/2/2013, nghệ sĩ Lý Ân Kỳ qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Trong ngày mất của bà, "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ trên trang cá nhân: "Vô cùng thương tiếc, cầu mong Lý Ân Kỳ ra đi thanh thản. Bà chính là người bạn vong niên, một người thầy tốt bạn hiền của tôi".