Lễ khai giảng của những ‘chiến binh' nhí tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

(VTC News) -

Lễ khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Lớp học đặc biệt “Hoa hướng dương” được thành lập từ tháng 9/2009 dành cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị nội trú và ngoại trú ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Mỗi năm, lớp học tiếp nhận khoảng 150-200 trẻ tham gia.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, với mong muốn giúp các bệnh nhi có cơ hội được học tập như bao bạn nhỏ cùng trang lứa, bệnh viện đã dành một phòng rộng để mở lớp học. Đến nay, lớp học đã nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp của các nhà hảo tâm.

Các bệnh nhi tham gia Lễ khai giảng năm học 2025-2026. (Ảnh: Như Thúy)

“Mục tiêu chính là đảm bảo rằng dù trong hoàn cảnh bệnh tật, các em vẫn có thể tiếp thu kiến thức, không bị gián đoạn việc học và có thêm động lực trong hành trình chữa bệnh. Buổi lễ cũng là dịp để bệnh viện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm, lãnh đạo và đội ngũ giáo viên đã chung tay xây dựng môi trường giáo dục đầy tình người này”, TS.BS Diệp Bảo Tuấn chia sẻ tại buổi lễ.

Cô Đinh Thị Kim Phấn có 16 năm gắn bó với lớp học "Hoa hướng dương". (Ảnh: Như Thúy)

Cô Trần Thị Mộng Liên có 9 năm gắn bó với lớp học chia sẻ: “Mong muốn lớn nhất của tôi là các em sớm khỏi bệnh để được đến trường ngoài học như những đứa trẻ khác. Còn hiện tại thì tôi chỉ mong mình có sức khoẻ để có thể đồng hành cùng các em. Dù thiệt thòi nhiều nhưng chúng tôi cố gắng bù đắp phần nào để các em vẫn được đến trường, được học tập theo cách đặc biệt”.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trao quà năm học mới cho các bệnh nhi. (Ảnh: Như Thúy)

Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, bên cạnh những nụ cười rạng rỡ của các bệnh nhi, nhiều phụ huynh không giấu được xúc động.

Chị Võ Thị Phương Thuỳ (tỉnh Quảng Ngãi) có con gái 6 tuổi đang hoá trị điều trị ung thư xương tại bệnh viện, chia sẻ: “Con tôi đang học mầm non thì phải nghỉ để vào đây điều trị bệnh. Bé rất thích học, thường xuyên nhắc đến các cô và bạn bè hồi còn đi học ở quê. Hiện sức khoẻ bé tạm ổn nên tôi cho bé theo học lớp ở bệnh viện. Con rất vui vẻ, hào hứng vì lại được gặp bạn bè, được tô vẽ và học chữ”.

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc bệnh viện trao thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ và dành tặng nhiều phần quà năm học mới cho các bệnh nhi. Các em sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên vào ngày mai 5/9.