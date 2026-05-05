Kích hoạt báo động đỏ xuyên đêm cứu bệnh nhân thủng tim nguy kịch

Nam bệnh nhân D.C.T (38 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất lúc 18h29 ngày 23/4 với vết thương ngực trái dài khoảng 3cm.

Anh T. là nhân viên giao hàng, bị vật nhọn, bản dài đâm trực tiếp vào vùng ngực trái. Vết thương có bờ sắc gọn, chảy máu đỏ liên tục, cho thấy khả năng tổn thương mạch máu lớn.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu khẩn trương thăm khám và thực hiện siêu âm tại giường. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái.

Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm có thể dẫn đến chèn ép tim và suy hô hấp cấp. Trong thời gian rất ngắn, huyết áp người bệnh giảm dần, tri giác xấu đi nhanh chóng, đe dọa tính mạng.

Sau ca mổ, người bệnh tiếp tục được theo dõi sức khoẻ

Trước diễn biến này, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện. Người bệnh được chuyển khẩn lên Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức để tiến hành mổ cấp cứu. Trong khi đó, các thủ tục hành chính cũng được hoàn tất song song nhằm rút ngắn tối đa thời gian “vàng”.

Trong phòng mổ, các bác sĩ mở ngực khẩn cấp, vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực, truyền máu để bù lại lượng máu đã mất và duy trì huyết áp. Khi kiểm tra khoang ngực, ê-kíp ghi nhận khoảng 800ml máu trong màng tim gây chèn ép tim, cùng khoảng 1.800ml máu cục lẫn máu loãng trong khoang màng phổi trái.

Sau khi hút sạch máu, các tổn thương nghiêm trọng dần được bộc lộ. Bệnh nhân có vết thương thủng thất phải dài khoảng 6 - 7cm, kèm theo vết rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6cm. Đây đều là những tổn thương nặng, đòi hỏi xử trí chính xác và nhanh chóng.

Quá trình phẫu thuật càng trở nên khó khăn hơn khi bệnh nhân có tiền sử bỏng nặng 60% cơ thể từ 6 năm trước.

Di chứng để lại là sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng, gây cản trở đáng kể cho việc gây mê và đặt nội khí quản. Bên cạnh đó, biến dạng da và thành ngực do bỏng cũ cũng làm phức tạp thêm thao tác phẫu thuật.

TS.BS. Trương Nguyễn Hoài Linh, Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết: “Người bệnh bị vết thương thủng thất phải dài khoảng 6 - 7cm, nằm giữa hai động mạch vành lớn. Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật khâu vá chính xác tuyệt đối. Nếu khâu quá chặt có thể gây tắc động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, trong khi khâu không kín sẽ có nguy cơ chảy máu sau mổ”.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Các bác sĩ kiểm soát tốt tình trạng chảy máu, xử trí triệt để các tổn thương và bảo tồn được chức năng tim cho người bệnh.

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu phát hiện trường hợp bị thương mất máu nhiều, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, ưu tiên bệnh viện có khả năng phẫu thuật.

Trong trường hợp tuyến dưới không đủ điều kiện xử trí, cần chuyển viện khẩn cấp đến bệnh viện tuyến trên có thể thực hiện phẫu thuật mở ngực để xử lý tổn thương tim và phổi.