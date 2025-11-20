Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng - bệ phóng cho thị trường bất động sản

(VTC News) -

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với loạt quy hoạch tầm cỡ quốc gia. Ngày 7/11, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Khu kinh tế chuyên biệt 5.300 ha tại phía Tây, dự kiến hoàn thành quy hoạch trong năm 2025. Khu này được định hướng thành mô hình kinh tế tổng hợp đa ngành với hạ tầng hiện đại, đóng góp 3-4% GRDP vào năm 2030 và trên 5% từ sau đó.

Cùng với Khu Thương mại tự do gần 6.300 ha và siêu cảng logistics Nam Đồ Sơn 14,2 tỷ USD, khu Tây Hải Phòng đang nổi lên như “cực tăng trưởng mới” của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Bộ ba dự án chiến lược này không chỉ tái cấu trúc không gian phát triển mà còn mở ra kỷ nguyên kết nối giữa cảng biển quốc tế và hệ sinh thái công nghệ cao - logistics - đổi mới sáng tạo.

Khu Tây - “Trái tim” của cực tăng trưởng mới

KKT chuyên biệt được đặt tại vị trí đặc biệt thuận lợi ở phía Tây thành phố, phía Nam cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trải dài trên 6 xã thuộc An Dương, Kiến An. Đây là vùng đất tiềm năng, giữ vai trò điểm nối quan trọng với Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh.

Khu vực này cũng nằm trên hai hành lang kinh tế kết nối Việt Nam – Trung Quốc: Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng -Quảng Ninh. Với nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống khu công nghiệp, thương mại và thị trường nội địa lớn, Tây Hải Phòng sở hữu lợi thế hiếm có.

KKT ven biển phía Nam, Khu Thương mại tự do thế hệ mới, KKT chuyên biệt cùng với các KCN sinh thái sẽ tạo nên xung lực phát triển mới để hình thành chuỗi giá trị toàn diện. (Nguồn ảnh: báo Đầu tư)

Từ Kiến An, cư dân chỉ mất 10-15 phút tới trung tâm Lê Chân, Ngô Quyền và 10-20 phút đến KKT chuyên biệt, biến khu vực này thành “xương sống” kinh tế mới của toàn thành phố, nơi liên kết chặt chẽ giữa đô thị hiện đại và trung tâm sản xuất, dịch vụ.

KKT chuyên biệt không chỉ là khu sản xuất mà được định hướng thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, công nghiệp sinh thái; đồng thời là trung tâm logistics nội địa, phân phối cấp vùng gắn với ICD ga Bình Giang và trung tâm đổi mới sáng tạo - đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thị trường bất động sản khu vực bứt tốc

Sự xuất hiện của bộ ba quy hoạch lớn tại khu Tây Hải Phòng đang tạo tác động mạnh mẽ lên thị trường bất động sản, đặc biệt tại quận Kiến An - tâm điểm của làn sóng đầu tư mới.

Toàn cảnh tiến độ The Zenith Hải Phòng giữa “trái tim” phát triển mới của khu Tây, nơi được định vị trở thành tâm điểm kinh tế – đô thị của thành phố Cảng.

Giá căn hộ Hải Phòng hiện ở mức 35-85 triệu đồng/m², gồm ba nhóm: trung cấp 30-40 triệu, cận cao cấp 40-55 triệu và cao cấp từ 55 triệu đồng/m². Mức giá này được dự báo tăng 2-3 lần trong 5-7 năm tới khi các hạ tầng trọng điểm hoàn thiện.

Các chuyên gia nhận định giai đoạn 2026-2028 sẽ có làn sóng chuyên gia Hàn, Nhật, Âu - Mỹ cùng hàng chục nghìn lao động chất lượng cao dịch chuyển về đây, kéo theo nhu cầu lớn về căn hộ 1-2 phòng ngủ giá 2-4 tỷ và nhu cầu thuê dài hạn tăng mạnh.

Phối cảnh tổng thể The Zenith Hải Phòng, dự án thụ hưởng giá trị bứt phá từ khu kinh tế chuyên biệt, khu thương mại tự do và hệ sinh thái logistics đang được phát triển mạnh mẽ tại phía Tây thành phố.

The Zenith Hải Phòng nằm ngay tâm điểm phát triển của khu Tây, hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ tăng trưởng mới. Dự án quy mô 508 căn, giá từ 36 triệu đồng/m² (đã gồm VAT), vừa đáp ứng nhu cầu an cư vừa mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Khi các khu kinh tế vận hành từ 2027, dân số cơ học dự kiến tăng 80.000-100.000 chuyên gia, tạo dư địa lớn cho giá bán và giá thuê.

Dự án hiện có chính sách chiết khấu đến 10% cho khách hàng, cùng hỗ trợ vay 70% từ VPBank và VietinBank, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng.

Sở hữu vị trí chiến lược, hưởng lợi hạ tầng và tiềm năng tăng trưởng mạnh, khu Tây Hải Phòng nói chung và The Zenith Hải Phòng nói riêng đang trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư lẫn người mua ở, đúng thời điểm vàng để nắm bắt làn sóng phát triển mới của thành phố Cảng.