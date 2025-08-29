Khoảnh khắc xuồng không người lái Nga tập kích tàu trinh sát Ukraine

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: Tàu Simferopol đã bị "một tàu không người lái tốc độ cao của Nga tấn công tại cửa sông Danube. Kết quả cuộc tấn công là tàu Hải quân Ukraine đã bị chìm".

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video từ trên không do UAV ghi lại khoảnh khắc va chạm. Đoạn video, được quay bằng camera nhiệt, cho thấy một con tàu ở cửa sông bốc cháy dữ dội.

Ukraine cũng xác nhận với giới truyền thông rằng con tàu đã bị bắn trúng. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine cho biết: “Những nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ tấn công vẫn đang được tiến hành. Phần lớn thủy thủ đoàn đều an toàn và việc tìm kiếm một số thủy thủ mất tích vẫn đang tiếp tục”. Ít nhất 1 thủy thủ đã thiệt mạng và một số người khác đã bị thương.

TASS dẫn lời các chuyên gia về máy bay không người lái cho biết, đây là lần đầu tiên phương tiện không người lái của hải quân Nga thành công trong việc đánh chìm tàu Ukraine. Moskva trước đây đã cáo buộc Kiev sử dụng tàu dân sự làm bệ phóng cho phương tiện không người lái trên biển của họ.

Khoảnh khắc UAV Nga tập kích đánh chìm tàu trinh sát Ukraine. (Nguồn: RT)