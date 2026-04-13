Khen thưởng người đàn ông ở Nghệ An cứu hai mẹ con nhảy cầu trong đêm

(VTC News) -

Sáng 13/4, chính quyền xã Vạn An, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã tổ chức khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Trọng Khanh vì hành động dũng cảm cứu hai mẹ con nhảy cầu tự tử.

Trước đó, vào tối 12/4, tại khu vực cầu Nam Đàn, nhiều người dân phát hiện hai mẹ con bất ngờ lao xuống sông trong tình huống nguy cấp. Chứng kiến sự việc, anh Khanh đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để ứng cứu. Nhờ sự nhanh trí và quyết đoán, anh đã tiếp cận và lần lượt đưa cả hai nạn nhân lên bờ an toàn trong sự hỗ trợ của người dân xung quanh.

Lãnh đạo địa phương khen thưởng cho anh Nguyễn Trọng Khanh

Trong quá trình cứu người, anh Khanh không may bị vật sắc cứa vào chân, gây vết thương sâu. Dù bị thương, anh vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục hỗ trợ cho đến khi các nạn nhân được đảm bảo an toàn và bàn giao cho lực lượng chức năng. Sau đó, anh được đưa đi sơ cứu và khâu vết thương.

Anh Khánh lao xuống sông cứu hai mẹ con ở Nam Đàn

Tại buổi khen thưởng, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Vạn An đã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Trọng Khanh. Lãnh đạo địa phương đánh giá, hành động của anh không chỉ kịp thời cứu người trong lúc nguy nan mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống xã hội nhân ái, văn minh.

Dịp này, chính quyền xã đã trao giấy khen và phần thưởng nhằm kịp thời động viên, ghi nhận nghĩa cử của anh Khanh. Đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn cũng trao tặng số tiền 5 triệu đồng để khích lệ tinh thần người đàn ông dũng cảm.

Việc khen thưởng kịp thời những tấm gương “người tốt, việc tốt” được địa phương xác định là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong xã hội, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư.