Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 14/7/2026 - XSBL 14/7

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 14/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 14/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 14/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 14/7/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 14/7/2026

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- XSBL 7/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 7/7/2026 như sau:

XSBL 7/7, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 7/7/2026.

- XSBL 30/6/2026

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 30/6/2026 có giải đặc biệt là 177259 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBL 30/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 30/6/2026.

- XSBL 23/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công bố kết quả xổ số ngày 23/6/2026 với giải đặc biệt là 886431 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 23/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 23/6/2026.

- XSBL 16/6/2026

Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 683986 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 16/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 16/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho các vé trùng khớp chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số bất kỳ trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty XSKT Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty XSKT Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 14/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.