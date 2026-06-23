Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/6/2026 - XSBL 23/6

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 23/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 23/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/6/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 23/6/2026

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- XSBL 16/6/2026

Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 683986 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 16/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 16/6/2026.

- XSBL 9/6/2026

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 378018 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBL 9/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9/6/2026.

- XSBL 2/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công bố kết quả xổ số ngày 2/6/2026 với giải đặc biệt là 281116 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 2/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 2/6/2026.

- XSBL 26/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 26/5/2026 như sau:

XSBL 26/5, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 26/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai một chữ số bất kỳ so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An, Bình Phước sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.