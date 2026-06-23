Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/6/2026 - XSBL 23/6

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 23/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSBL 16/6/2026
Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 683986 và các hạng giải khác như sau:
- XSBL 9/6/2026
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 378018 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSBL 2/6/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công bố kết quả xổ số ngày 2/6/2026 với giải đặc biệt là 281116 và các hạng giải khác như sau:
- XSBL 26/5/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 26/5/2026 như sau:
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai một chữ số bất kỳ so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).
- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.
- Thứ 3: Đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 4: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 5: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 6: Đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An, Bình Phước sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.
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