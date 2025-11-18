Jury Day Vạn Xuân Awards 2025: Quy tụ 50 giám khảo trong nước và quốc tế

(VTC News) -

Ngày 16/11, tại TP.HCM, vòng chấm Chung khảo (Jury Day) của Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam – Vạn Xuân Awards 2025 diễn ra trong không khí làm việc nghiêm túc, công tâm và đầy cảm hứng, với sự tham dự của hơn 50 giám khảo uy tín đến từ Việt Nam và quốc tế.

Vạn Xuân Awards 2025 trao tặng bằng khen cảm ơn Hội đồng Giám khảo đồng hành chấm giải, lan toả giá trị giải thưởng.

Hội đồng Giám khảo gồm đại diện đến từ các Brand, Agency, Production House và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sáng tạo quảng cáo. Sự đa dạng về chuyên môn và tầm vóc của Hội đồng Giám khảo đã góp phần nâng cao tính cạnh tranh cũng như khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Vạn Xuân Awards – giải thưởng sáng tạo uy tín cấp quốc gia.

Năm 2025, với hơn 1.500 tác phẩm dự thi đến từ gần 200 Brand, Agency, Production house và cá nhân, Jury Day được tổ chức thành 4 hội đồng chấm độc lập (3 hội đồng buổi sáng, 1 hội đồng buổi chiều) để lựa chọn những chiến dịch và tác phẩm xuất sắc nhất từ 38 hạng mục đề cử.

Ban Tổ chức Vạn Xuân Awards cùng Hội đồng Giám khảo chụp ảnh lưu niệm

Đặc biệt, tại sự kiện gặp gỡ và tri ân trong khuôn khổ Jury Day, Ban Tổ chức cũng chính thức ra mắt Hội đồng Cố vấn Vạn Xuân Awards, gồm những chuyên gia đầu ngành sẽ đồng hành, định hướng và lan tỏa giá trị của giải thưởng.

Hội đồng Cố vấn gồm có: Nhà báo Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao; ông Trần Hoàng – Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam; ông Lê Quốc Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Le Bros; ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Founder & CEO Saigon Books; bà Trần Thị Thanh Mai – Tổng Giám đốc Kantar Media; bà Trần Tuệ Tri – Cố vấn cấp cao, Đồng sáng lập Vietnam Brand Purpose; ông Nguyễn Trần Quang – Chuyên gia chiến lược & phát triển thương hiệu, CEO FutureOne Consulting; và ông Sani Ahmed – Founder & CEO Catalyst LLC.

Hội đồng Giám khảo có mặt đầy đủ, bước vào phiên chấm với không khí nghiêm túc, công tâm.

Tin rằng, với tri thức, kinh nghiệm và sự cổ vũ kịp thời từ Hội đồng Cố vấn, Vạn Xuân Awards sẽ tiếp tục vững bước, bền bỉ trên hành trình phụng sự cộng đồng sáng tạo và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Quảng cáo Việt Nam.

Cùng hồi hộp đón chờ những tên tuổi xứng đáng được vinh danh tại Lễ trao giải Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025 sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 19 đến 21/12/2025.

Hội đồng Giám khảo bước vào phiên chấm với tinh thần nghiêm túc. Mỗi chiến dịch vượt qua vòng loại đều được phân tích tỉ mỉ; từng ý tưởng được thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo mọi điểm số phản ánh đúng giá trị sáng tạo và hiệu quả truyền thông của tác phẩm.

Được biết, Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards là giải thưởng cấp quốc gia tôn vinh những ý tưởng, chiến dịch quảng cáo sáng tạo xuất sắc do Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam & UBND TP.HCM khởi xướng, chỉ đạo & tổ chức.