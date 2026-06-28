Israel dọa tấn công toàn lực chống Iran nếu bị khiêu khích

Cảnh báo được Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đưa ra chiều qua, trong một tuyên bố chính thức. Ông Katz chỉ rõ nếu Iran tìm cách tấn công Israel nhằm ngăn chặn việc thực thi thỏa thuận khung vừa ký giữa Israel và Lebanon tại Washington, Israel sẽ dồn toàn lực tấn công đáp trả.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đồng thời khẳng định, thỏa thuận vừa đạt được là một đòn giáng chiến lược nhằm vào Iran cùng các đồng minh.

Tên lửa trên bầu trời Israel sau cuộc không kích của Iran. (Ảnh: Reuters)

Trước tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Israel Katz, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khẳng định Iran và lực lượng Hezbollah không còn bất kỳ vai trò gì tại Lebanon, sau khi quốc gia A rập láng giềng ký thỏa thuận khung với Israel tại Mỹ.

Cho đến đêm qua, Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức với thỏa thuận khung mà Israel và Lebanon vừa đạt được và ký kết tại Washington.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, nhiều khả năng Tehran sẽ nêu vấn đề này ra và yêu cầu Washington làm rõ, khi đàm phán kỹ thuật giữa hai bên được nối lại trong hôm nay hoặc đầu tuần tới.

Điều này có thể tạo thêm thách thức với lộ trình đàm phán 60 ngày mà Mỹ và Iran đã thống nhất hồi đầu tuần để đi đến thỏa thuận hòa bình chính thức cuối cùng.