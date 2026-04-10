Iran sẽ tạo điều kiện cho tàu thuyền quốc gia thân thiện qua eo biển Hormuz

Tại buổi gặp gỡ báo chí do Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tổ chức tại Hà Nội, Đại biện lâm thời Mohammad Mirali Mohammadi khẳng định Mỹ và Israel không đạt được bất kỳ mục tiêu nào từ các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Chính phủ Iran đã kiên cường bảo vệ đất nước, qua đó củng cố sự đoàn kết dân tộc ở mức chưa từng có, đồng thời tiếp tục duy trì chương trình hạt nhân hòa bình. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Iran đã chứng minh năng lực của mình trước thế giới

Đại diện Đại sứ quán Iran cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các quốc gia và dân tộc đã thể hiện sự đoàn kết với Iran trong giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, Iran đánh giá cao lập trường của Việt Nam khi nhấn mạnh việc tránh xung đột, không sử dụng vũ lực và thúc đẩy các giải pháp hòa bình dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc. Những lập trường này góp phần quan trọng vào việc bảo vệ lợi ích của các dân tộc cũng như củng cố hòa bình, an ninh quốc tế.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Iran tại Việt Nam, ông Mohammad Mirali Mohammadi.

Liên quan đến quyết định chấp nhận đề xuất ngừng bắn, Đại sứ quán Iran cho biết động thái này được thực hiện dựa vào đề nghị từ Mỹ và với vai trò trung gian của Pakistan, thể hiện cam kết nhất quán của Tehran đối với hòa bình và ổn định khu vực. Đại diện cơ quan này nhấn mạnh Iran không phải là bên khởi xướng xung đột và luôn ưu tiên các giải pháp chính trị, ngoại giao.

Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam đề nghị Iran tạo điều kiện cho tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, Đại sứ quán Iran cho biết vấn đề này đã được lãnh đạo hai nước trao đổi nhiều lần trong thời gian qua. Việc hạn chế tàu thuyền qua khu vực không chỉ ảnh hưởng đến riêng Iran mà còn tác động đến nhiều quốc gia khác.

Trong bối cảnh tình hình khu vực còn phức tạp, Iran đang nỗ lực tạo điều kiện để tàu thuyền dân sự của các quốc gia thân thiện, không tham gia xung đột, có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz. Đại diện Đại sứ quán bày tỏ hy vọng các cuộc trao đổi gần đây sẽ sớm mang lại kết quả cụ thể, trong đó có việc đảm bảo hoạt động của tàu thuyền Việt Nam.

Người dân cầm bức ảnh của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran, Iran.

Về việc khôi phục cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng tới nguồn cung dầu toàn cầu, Đại sứ quán Iran cho biết mức độ thiệt hại hiện chưa thể đánh giá đầy đủ, song các ước tính sơ bộ cho thấy quá trình tái thiết có thể kéo dài hơn một năm.

Iran tin tưởng, với năng lực nội tại, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư và hệ thống công nghệ trong nước, các cơ sở hạ tầng bị phá hủy sẽ sớm được khôi phục, thậm chí phát triển hiện đại hơn sau khi hòa bình được lập lại.

Về tuyên bố mới nhất của lãnh tụ tối cao Iran về việc yêu cầu bồi thường và đáp trả các thiệt hại, Đại diện Đại sứ quán Iran khẳng định đây là lập trường nghiêm túc, phản ánh những tổn thất lớn mà Iran đã phải gánh chịu cả về vật chất lẫn con người.

Iran cho rằng yêu cầu bồi thường và trách nhiệm giải trình là điều bình thường trong các cuộc đàm phán quốc tế. Bên cạnh đó, việc Iran chấp nhận ngừng bắn đã được sự đồng thuận của lãnh tụ tối cao, thể hiện sự thống nhất giữa các cơ quan lãnh đạo và chính sách ngoại giao của nước này.

Ông Mohammadi cho biết yêu cầu 10 điểm hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Nếu các điều kiện này được phía đối phương chấp nhận, quá trình đàm phán có thể đạt kết quả trong thời gian ngắn hơn. Mục tiêu trước mắt của Iran ở thời điểm hiện tại là chấm dứt chiến sự, trong khi các mục tiêu trung và dài hạn sẽ được xác định dựa trên diễn biến thực tế trong thời gian tới.