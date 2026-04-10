Iran đề xuất thu phí qua Hormuz, yêu cầu thanh toán bằng nội tệ

(VTC News) -

Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran cho biết, theo một đề xuất của cơ quan lập pháp, phí quá cảnh qua eo biển Hormuz sẽ được thanh toán bằng đồng nội tệ của Iran là rial. Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội X của Tổng lãnh sự quán Iran tại Mumbai (Ấn Độ) hôm thứ Sáu.

Theo NDTV, động thái này cho thấy Tehran đang từng bước điều chỉnh các cơ chế tài chính liên quan đến một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ nhộn nhịp nhất toàn cầu.

Đây là một phần của “Kế hoạch hành động chiến lược về an ninh và phát triển bền vững eo biển Hormuz” – khuôn khổ chính sách nhằm tăng cường kiểm soát an ninh đồng thời mở rộng đòn bẩy kinh tế của Iran tại khu vực.

Trong khuôn khổ kế hoạch này, chính phủ Iran có thể cân nhắc ký kết một thỏa thuận với Oman nếu cần thiết, song đây chỉ là điều khoản mang tính bổ trợ, không phải trọng tâm của sáng kiến.

Eo biển Hormuz hiện là “điểm nghẽn” then chốt của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, nơi trung chuyển một tỷ trọng lớn dầu mỏ thế giới. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến cơ chế thu phí, đặc biệt về đồng tiền thanh toán, đều có thể tác động đáng kể tới chi phí vận tải, dòng chảy thương mại và cục diện địa chính trị tại khu vực Vịnh.

Ảnh minh hoạ: Reuters