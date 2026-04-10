Anh - Mỹ tính toán phương án quân sự tại eo biển Hormuz

(VTC News) -

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các phương án quân sự, cũng như công tác hậu cần nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Washington, D.C. (Ảnh tư liệu: Reuters)

Phát biểu trong chuyến thăm khu vực Vùng Vịnh, ông Starmer cho hay hai bên đang phối hợp xây dựng một khuôn khổ hành động tổng thể, kết hợp giữa giải pháp chính trị, ngoại giao và năng lực quân sự.

“Chúng tôi đang nỗ lực tập hợp một liên minh các quốc gia, vừa thúc đẩy kế hoạch chính trị - ngoại giao, vừa xem xét năng lực quân sự và các phương án hậu cần để bảo đảm tàu thuyền di chuyển an toàn qua eo biển”, ông Starmer nói.

Theo Thủ tướng Anh, nội dung này cũng là trọng tâm trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ trước đó một ngày, trong đó hai bên tập trung vào việc xây dựng một kế hoạch mang tính thực tiễn nhằm duy trì hoạt động hàng hải tại khu vực.

Ông Starmer không cung cấp thêm chi tiết về các phương án đang được thảo luận.

Khi được hỏi về việc liệu ông có đề cập đến những phát biểu gần đây của Mỹ liên quan khả năng rút khỏi NATO hay không, Thủ tướng Anh không trả lời trực tiếp, song khẳng định liên minh này tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với cả Mỹ và châu Âu.

“NATO là một liên minh phòng thủ, trong nhiều thập kỷ qua đã giúp chúng ta an toàn hơn rất nhiều so với khi không có liên minh này”, ông nhấn mạnh.

Binh sĩ Mỹ di chuyển trước xe bọc thép trong cuộc tập trận “Balkan Sentinel - 25” tại Koren, Bulgaria, ngày 9/6/2025. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Stoyan Nenov)

Trước đó, Reuters ngày 9/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc khả năng rút một phần binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu trong bối cảnh quan hệ với các đồng minh NATO gia tăng căng thẳng.

Theo một quan chức Nhà Trắng, động thái này xuất phát từ sự không hài lòng của ông Trump khi các nước NATO chưa có đóng góp rõ ràng trong việc đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz cũng như không ủng hộ một số ưu tiên chiến lược khác của Washington.

Dù chưa có quyết định chính thức, các cuộc thảo luận nội bộ cho thấy rạn nứt ngày càng sâu sắc trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương – được đánh giá là ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Mỹ hiện duy trì hơn 80.000 binh sĩ tại châu Âu, đóng vai trò then chốt trong cấu trúc an ninh khu vực kể từ sau Thế chiến II.