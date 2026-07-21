(VTC News) -

Lấy cảm hứng từ thông điệp Ready - Set - Sync, chương trình giới thiệu hệ sinh thái thiết bị Huawei, được thiết kế để đồng hành cùng người dùng trong nhiều nhu cầu hàng ngày, từ học tập, làm việc đến giải trí. Chương trình được triển khai trên cửa hàng trực tuyến Huawei, các hệ thống bán lẻ và gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử.

Đứng đầu trong danh sách thiết bị dành cho mùa tựu trường 2026 của Huawei là mẫu máy tính bảng MatePad 11.5 (phiên bản 2026). Sản phẩm mở bán tại Việt Nam từ đầu tháng 7 và nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng trẻ khi mang đến trọn bộ hành trang đại học cùng bộ quà tặng phụ kiện trong thời gian mở bán gồm bút cảm ứng, chuột, bàn phím và những ứng dụng thông minh hỗ trợ học tập.

Huawei khởi động chương trình Back To School 2026 trên cửa hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử lẫn các hệ thống bán lẻ.

Bên cạnh máy tính bảng, Huawei cũng mang đến nhiều ưu đãi cho hệ sinh thái sản phẩm, gồm các thiết bị đeo và tai nghe không dây trong khuôn khổ chương trình Back To School 2026. Cụ thể, dòng đồng hồ thông minh Watch Fit 5 Series nổi bật với thiết kế thời trang, năng động, cùng nhiều tính năng sức khỏe mới như chế độ Bài tập nhanh (Mini-Workout), tính năng Đánh giá nguy cơ tiểu đường, đo điện tâm đồ (ECG) và độ cứng động mạch. Khi mua sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến Huawei, khách hàng được tặng kèm tai nghe Huawei FreeBuds SE 2 (số lượng có hạn).

Nếu ưu tiên phong cách gọn nhẹ, Band 11 Series sẽ là lựa chọn tối ưu, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Máy có 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Pro được thiết kế khác nhau, phù hợp với nhiều nhu cầu, phong cách. Thiết bị hỗ trợ theo dõi hoạt động hàng ngày, giấc ngủ, luyện tập thể chất, và 12 trạng thái cảm xúc, giúp học sinh, sinh viên dễ dàng điều tiết lối sống và duy trì lối sống khỏe, năng động.

Ngoài đồng hồ và vòng tay thông minh, Huawei cũng mang đến các dòng tai nghe tại Việt Nam như FreeClip 2, dòng tai nghe nhét tai FreeBuds 7i...

Trên gian cửa hàng trực tuyến của hãng, người mua đăng ký thành viên sẽ nhận ngay mã giảm giá 10% cho đơn hàng có tổng giá trị từ 799.000 đồng khi mua sản phẩm một số sản phẩm nhất định. Với chương trình Back To School 2026, Huawei tiếp tục mang hệ sinh thái thiết bị thông minh của mình đến gần hơn với giới trẻ, giới thiệu nhiều lựa chọn phù hợp cho nhu cầu học tập, kết nối, sáng tạo và giải trí của học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới.