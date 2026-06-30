WPS AI trên HUAWEI MatePad 11.5: AI xuất hiện ngay trong ứng dụng văn phòng

(VTC News) -

WPS Office là gì?

WPS Office là bộ ứng dụng văn phòng do Kingsoft phát triển, hỗ trợ đầy đủ Word, Excel, PowerPoint và PDF với khả năng tương thích khá tốt cùng các định dạng file văn phòng.

Trong bối cảnh chi phí phần mềm bản quyền ngày càng được quan tâm, WPS được nhiều người trẻ lựa chọn nhờ việc phần lớn tính năng văn phòng cơ bản đều miễn phí. Gần đây, WPS còn tích hợp thêm các tính năng AI. Thay vì chỉ là nơi để mở và đọc tài liệu, WPS dần trở thành một không gian làm việc hoàn chỉnh, nơi AI có thể hỗ trợ người dùng ngay trong lúc viết, chỉnh sửa hay trình bày nội dung.

WPS Office là bộ ứng dụng văn phòng miễn phí, nay có thêm các tính năng AI.

Một buổi tối thử làm việc với WPS AI

Để xem những tính năng này có thực sự hữu ích hay không, nhóm cộng sự đã để sẵn một tài liệu Word dài khoảng mười trang, tổng hợp nội dung từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi người trong nhóm sẽ viết một kiểu, câu cú dài ngắn lẫn lộn và rất khó ghép thành một bản hoàn chỉnh.

Thay vì copy sang ChatGPT, nhóm chỉ cần bôi đen nội dung ngay trong Word rồi yêu cầu AI viết lại theo văn phong thống nhất. Chỉ sau vài giây, AI đưa ra một phiên bản mạch lạc hơn, đồng thời có thể rút gọn hoặc mở rộng từng đoạn nếu cần ngay trong tài liệu.

Sau khi hoàn thiện nội dung, nhóm tiếp tục thử tạo slide thuyết trình. Thông thường, đây là phần tốn nhiều thời gian nhất. Nhưng với WPS AI, chỉ cần đưa tài liệu Word có sẵn, AI sẽ tự động xây dựng bộ slide trong chưa đầy 5 phút. Nếu muốn có một bài thuyết trình đẹp mắt thì vẫn cần hiệu chỉnh thêm.

PDF AI là tính năng kỳ vọng nhất, nhưng còn nhiều điều cần cải thiện

Khác với AI trong Word, Excel hay PowerPoint, AI trong trình mở PDF hiện chưa cho phép nhập prompt tự do. Người dùng chỉ có thể lựa chọn một số thao tác có sẵn như tóm tắt nội dung hoặc trích xuất thông tin.

Kết quả nhận được chủ yếu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Người dùng cần dịch thêm nếu muốn hiển thị bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, khả năng xử lý tiếng Việt cũng là điều WPS nên cải thiện trong thời gian tới.

Trong quá trình sử dụng, một số thao tác nhập liệu hoặc hiển thị dấu tiếng Việt chưa thực sự mượt mà. Đây không phải vấn đề quá lớn với các tác vụ văn phòng cơ bản, nhưng nếu thường xuyên làm việc với tài liệu dài hoặc yêu cầu định dạng phức tạp, người dùng sẽ dễ nhận ra sự khác biệt.

Có đáng để trải nghiệm?

WPS AI chắc chắn chưa thể thay thế hoàn toàn ChatGPT, Gemini hay Claude. Một số tính năng vẫn cần được cải thiện, đặc biệt là khả năng xử lý tiếng Việt và mức độ linh hoạt khi xử lý PDF.

Tuy nhiên, điều đáng giá nhất của WPS AI không nằm ở việc nó tốt hơn các chatbot AI, mà ở chỗ nó đưa AI vào đúng nơi người dùng đang làm việc. Đối với sinh viên, đây có thể là một công cụ giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị bài thuyết trình hay xử lý tài liệu.

Với giáo viên, AI hỗ trợ chuyển giáo án thành slide nhanh hơn. Còn với những người mới đi làm, việc có thêm một "trợ lý" ngay trong Word hay Excel đôi khi cũng đủ để tiết kiệm hàng giờ đồng hồ mỗi tuần.

Khác với các tablet Android khác, WPS Office trên HUAWEI MatePad 11.5 giữ khá đầy đủ giao diện của phiên bản máy tính. Khi kết hợp cùng bàn phím, chuột và bút đi kèm, trải nghiệm xử lý văn bản, bảng tính hay thuyết trình gần giống với một chiếc laptop hơn là một tablet thông thường.

Dù vậy, Huawei rõ ràng không định biến MatePad thành một cỗ máy với thông số khủng dành cho lập trình viên hay designer chuyên nghiệp. Thay vào đó, hãng tập trung giải quyết đúng những nhu cầu mà sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ gặp mỗi ngày: ghi chú, làm bài tập, xử lý tài liệu, đọc PDF và thuyết trình.

Đặc biệt, trong thời gian mở bán tháng 7, khách hàng mua HUAWEI MatePad 11.5 sẽ được tặng 01 năm sử dụng WPS AI, bên cạnh trọn bộ phụ kiện phần cứng (bàn phím, bút, chuột). Xét trong bối cảnh một gói AI văn phòng thường có chi phí không hề rẻ, đây là một ưu đãi đáng cân nhắc với những ai đang tìm kiếm một thiết bị phục vụ học tập và làm việc di động, đồng thời muốn bắt đầu làm quen với những công cụ AI ngay trong môi trường Office quen thuộc.

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