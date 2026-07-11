102 trường đại học công bố điểm sàn năm 2026, dao động từ 15 đến 25 điểm

Đến thời điểm hiện tại, 102 trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm, phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm trường và ngành đào tạo.
Trong nhóm có yêu cầu đầu vào cao, nhiều trường đại học hàng đầu tiếp tục duy trì mức điểm sàn từ 22 đến 25 điểm.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm sàn từ 19-25 điểm tùy ngành. Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận hồ sơ từ 24 điểm với nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu và 22 điểm với các ngành còn lại.
Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm sàn 22 điểm; Trường Đại học Ngoại thương từ 23-24 điểm; Đại học Bách khoa Hà Nội từ 19,5-20 điểm theo từng nhóm ngành; Học viện Ngân hàng từ 19-21,5 điểm; Trường Đại học Thương mại 20 điểm; Đại học Luật Hà Nội 20 điểm.
Một số trường khác cũng duy trì mức sàn khá cao như: Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên), Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải và hệ thống các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên.
Ở chiều ngược lại, nhiều trường đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ từ mức 15 điểm - ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hầu hết các ngành ngoài khối Sức khỏe, Sư phạm và Luật. Phần lớn là các trường ngoài công lập hoặc có định hướng tuyển sinh rộng.
Nhóm này gồm nhiều trường như: Đại học Gia Định, Đại học Hoa Sen, Đại học Văn Hiến, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Duy Tân, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Lạc Hồng, Đại học Hùng Vương, Đại học Thái Bình, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương cùng một số trường khác.
Điểm sàn của 102 trường đại học năm 2026 như sau:
|STT
|Trường đại học
|Điểm sàn xét tuyển năm 2026
|1
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
|19-25
|2
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
|19
|3
|Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
|19,5-20
|4
|Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
|19
|5
|Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|19
|6
|Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
24 (nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu)
22 (các ngành còn lại)
|7
|Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|19
|8
|Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
|19
|9
|Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
|19
|10
|Trường Đại học Hoa Sen
|15
|11
|Trường Đại học Gia Định
|15 (ngoại trừ khối ngành sức khỏe)
|12
|Học viện Chính sách và Phát triển
|
19 (trụ sở Hà Nội)
16 (phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng)
|13
|Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
|22
|14
|Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
|15-22
|15
|Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
|15
|16
|Trường Đại học Thành Đô
|16-17,5 (trừ nhóm ngành sức khỏe, luật)
|17
|Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
|15
|18
|Trường Đại học FPT
|
18
(21 với chương trình cử nhân tài năng ngành khoa học máy tính)
|19
|Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
|16-18 (trừ ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp)
|20
|Trường Đại học Tôn Đức Thắng
|
52-62/100 (phương thức tổng hợp)
600-772,82/1200 (đánh giá năng lực)
|21
|Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
|19
|22
|Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|15
|23
|Trường Đại học Hùng Vương
|15
|24
|Trường Đại học Lạc Hồng
|
15
(Riêng ngành dược, luật, luật kinh tế theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố vào ngày 8/7)
|25
|Trường Đại học Tài nguyên và môi trường
|15-18
|26
|Trường Đại học Mỏ - Địa chất
|15-21
|27
|Trường Đại học Duy Tân
|15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe)
|28
|Trường Đại học Đông Đô
|15-20
|29
|Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
|19-21
|30
|Trường Đại học Ngoại thương
|23-24
|31
|Trường Đại học Văn Lang
|15
|32
|Trường Đại học Văn Hiến
|15
|33
|Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
|15
|34
|Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
|15
|35
|Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật)
|36
|Trường Đại học Thái Bình Dương
|15-18
|37
|Trường Đại học Nam Cần Thơ
|15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật)
|38
|Học viện Ngân hàng
|19-21,5
|39
|Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|15
|40
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
|17-24
|41
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|18-19
|42
|Trường Đại học Giao thông vận tải
|
Cơ sở Hà Nội: 16-21
Cơ sở TP.HCM: 16-20
|43
|Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
|17-22,5
|44
|Trường Đại học Công nghiệp Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên
|16-23
|45
|Đại học Thái Bình
|15-18
|46
|Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
|17-20
|47
|Trường Đại học Xây dựng
|17-20
|48
|Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên
|16-23
|49
|Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
|16-18
|50
|Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
|16
|51
|Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang
|16-21
|52
|Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
|16-17
|53
|Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên
|17-20
|54
|Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
|16-21
|55
|Trường Đại học Phenikaa
|15-24
|56
|Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|16-20 (điểm thi tốt nghiệp THPT)16-23 (học bạ)
|57
|Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc
|18-22
|58
|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|16,5-22
|59
|Trường Đại học Kinh tế - Luật
|60/100 điểm
|60
|Đại học Y Dược TP.HCM
|17-23
|61
|Đại học Luật Hà Nội
|20
|62-84
|
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Học viện Hậu cần
Học viện Phòng không - Không quân
Học viện Hải quân
Trường Sĩ quan Lục quân 1
Trường Sĩ quan Lục quân 2
Trường Sĩ quan Pháo binh
Trường Sĩ quan Công binh
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp
Trường Sĩ quan Đặc công
Trường Sĩ quan Không quân
Trường Sĩ quan Kỹ thuật - Quân sự
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân
Trường Sĩ quan Thông tin
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã
Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Học viện Khoa học Quân sự
Học viện Biên phòng
Trường Sĩ quan Chính trị
Trường Sĩ quan Phòng hóa
|17-25
|85
|Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
|17-20
|86
|Trường Đại học Hà Nội
|22/40
|87
|Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
|
16,5 (cơ sở phía Nam)
20 (cơ sở phía Bắc)
|88
|Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
|16-20
|88
|Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương
|18-22
|89
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|15-22
|90
|Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
|16
|91
|Đại học Kiểm sát
|
Ngành Luật, Luật Kinh tế : 18 - 20
Ngành Ngôn ngữ Anh: 15 điểm trở lên
|92
|Đại học Y tế Công cộng
|
16
|93
|Đại học Y khoa Vinh
|18-22
|94
|Đại học Điều dưỡng Nam Định
|18-22
|95
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
|15
|96
|Đại học Thủy Lợi
|16-20
|97
|Đại học Thủ đô Hà Nội
|16-20
|98
|Đại học Hồng Đức
|
Đối với ngành thi Năng khiếu: Từ 10 - 13,33
Các ngành còn lại: Từ 15 - 20 điểm
|99
|Đại học Hải Dương
|15-20
|100
|
Đại học Hoa Lư
|15-20
|101
|Đại học Intracom
|
Ngành Luật: từ 20 điểm
Ngành Y khoa: từ 22 điểm
Ngành Điều dưỡng: từ 18 điểm
|102
|Đại học Công nghiệp và thương mại Hà Nội
|15
Bên cạnh phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều cơ sở đào tạo đồng thời công bố ngưỡng nhận hồ sơ đối với các phương thức khác như học bạ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc xét tuyển tổng hợp. Mỗi phương thức có thang điểm và điều kiện riêng, vì vậy thí sinh cần theo dõi kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để lựa chọn phù hợp.
Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đến 17h ngày 14/7. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, các trường sẽ tiến hành xét tuyển theo quy định. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học dự kiến được công bố sau 17h ngày 10/8.