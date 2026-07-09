HIU công bố điểm sàn xét tuyển nhóm ngành Sức khỏe, Luật 2026

(VTC News) -

HIU công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào nhóm ngành Sức khỏe 2026.

Điểm sàn ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt cao nhất 22 điểm

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm sàn xét tuyển đối với các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe và Pháp luật có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học năm 2026.

Theo đó, đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hai ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có điểm sàn cao nhất là 22 điểm. Hai ngành Dược học và Y học cổ truyền có mức điểm sàn là 20 điểm.

Sinh viên Răng Hàm Mặt thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng, Hộ sinh có mức điểm sàn là 18 điểm. Ngành Kỹ thuật Y sinh, Y tế công cộng và Dinh dưỡng mức điểm sàn là 15 điểm. Đối với nhóm ngành Pháp luật, hai ngành Luật và Luật kinh tế có mức điểm sàn là 20 điểm.

Mức điểm sàn được tính theo tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không nhân hệ số và chưa bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 6/7, HIU cũng đã công bố mức điểm sàn xét tuyển cho các ngành thuộc các khối: Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật là 15 điểm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) 2026 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Từ điểm sàn trở lên thí sinh có thể đăng ký xét tuyển

Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp và có tổng điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm sàn trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm Sức khỏe và Luật của HIU.

Việc đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học được thực hiện trong thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2/7/2026 đến trước 17h00 ngày 14/7/2026.

Thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Khi đăng ký, thí sinh cần lưu ý:

Ưu tiên chọn Nguyện vọng 1 là HIU - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Chọn đúng mã xét tuyển tương ứng 43 mã ngành đào tạo của HIU

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng là “giảng đường thứ 2” của sinh viên khối ngành sức khỏe HIU.

Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tự động sử dụng tổ hợp và phương thức có kết quả cao nhất để xét tuyển, tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Thí sinh không cần lựa chọn mã phương thức hay mã tổ hợp xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng.

Năm 2026, bên cạnh phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh lưu ý HIU còn xét tuyển bằng các phương thức tuyển sinh khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên cả nước tiếp cận cơ hội học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, thực tiễn và hội nhập.

Tháo gỡ rào cản học phí cho thí sinh và gia đình

Hiện nay, học phí Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trung bình từ 55 triệu đồng/năm áp dụng lộ trình đào tạo 4 năm, khá hợp lý so với các trường đại học tư thục và công lập khác. Chưa kể, khi đi kèm các chính sách học bổng, mức chi phí này góp phần giảm nhẹ gánh nặng ban đầu cho nhiều gia đình.

Một điểm cộng khác là cam kết không tăng học phí trong toàn khóa. Đây là chính sách HIU đã duy trì liên tục từ năm học 2021 – 2022 đến nay, cho thấy sự ổn định và nhất quán trong việc đồng hành cùng người học. Nhờ đó, phụ huynh có thể chủ động hơn trong việc tính toán kế hoạch tài chính dài hạn cho con, thay vì lo chi phí phát sinh qua từng năm học.

Không chỉ chi phí học tập, môi trường đào tạo gắn với thực hành cũng là tiêu chí được nhiều học sinh quan tâm khi chọn trường. Tại HIU, sinh viên được tiếp cận hệ thống thực hành và mô phỏng nghề nghiệp theo từng lĩnh vực đào tạo. Với khối khoa học sức khỏe, trường có bệnh viện đại học quốc tế Hồng Bàng, trung tâm thực hành hơn 7.000m² và HIU Clinic, nhà thuốc Hồng Bàng.

Ở các lĩnh vực khác, sinh viên có thể học tập cơ sở đặc thù dành riêng cho khối: Kinh tế Quản trị; Khoa học Xã hội; Công nghệ Kỹ thuật; Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế với các trung tâm thực hành chất lượng như: studio truyền thông, ngân hàng mô phỏng, phiên tòa giả định hay tổ hợp nhà hàng - khách sạn Sulyna.

Nhà trường cũng phát triển hệ thống thư viện số cùng nhiều câu lạc bộ phục vụ học tập và phát triển kỹ năng.