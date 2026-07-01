Hơn 8.000 học sinh TP.HCM dự khảo sát vào lớp 6 năm 2026

(VTC News) -

Các trường được TP.HCM tổ chức khảo sát lớp 6 vào sáng nay 1/7, gồm: THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn; THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú; THCS Bình Thọ, phường Thủ Đức; THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng; THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng.

Học sinh dự khảo sát vào lớp 6 tại TP.HCM.

Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức và ra đề, diễn ra tại 7 điểm khảo sát.

Các điểm khảo sát gồm: Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa; Trường THPT Lê Quý Đôn; Trường THPT Lương Thế Vinh; Trường THCS Bàn Cờ; Trường THCS Trần Văn Ơn; Trường THCS Võ Trường Toản; Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Kỳ khảo sát vào lớp 6 năm học 2026-2027 của 4 trường còn lại do địa phương tự tổ chức, Sở GD&ĐT TP.HCM ra đề.

Thí sinh làm thủ tục khảo sát.

Năm nay, số thí sinh đăng ký dự tuyển vào 5 trường tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 như sau:

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa có 4.225 thí sinh đăng ký dự tuyển lớp 6, với 350 chỉ tiêu. Tỷ lệ "chọi" 1/12,07, thấp hơn so với năm 2025 là 1/14.

Đây được xem là trường THCS "hot" nhất TP.HCM, bởi nhiều học sinh, phụ huynh mong muốn con mình vào học ở ngôi trường giàu truyền thống này.

Các thí sinh dự khảo sát vào lớp 6 năm 2026 (Ảnh: Phan Nga)

Thí sinh tham dự tuyển sinh lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa thực hiện bài khảo sát năng lực với thời gian 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút)

Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần:

Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh.

Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Đối với Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, trường này có 918 thí sinh đăng ký dự khảo sát, với chỉ tiêu 350 học sinh, tỷ lệ "chọi" 1/2,62 (năm trước 1 "chọi" 3,92).

Trường THCS Bình Thọ, phường Thủ Đức có 1.157 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu lớp 6 là 315 học sinh, tỷ lệ "chọi" là 1/3,67 (năm trước 1 "chọi" 3,9).

Trường THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú có 1.186 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển là 420, tỷ lệ "chọi" 1/2,82 (năm trước 1 "chọi" 4,92).

Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có 812 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu 280 học sinh, tỷ lệ "chọi" 1/2,9.

Thí sinh tham gia tuyển sinh lớp 6 các trường THCS Trần Quốc Toản, Bình Thọ, Hoa Lư, Nguyễn An Ninh thực hiện bài khảo sát năng lực do Sở GD&ĐT TP.HCM ra đề với 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút): 20 câu trắc nghiệm

Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt. khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.