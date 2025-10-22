Hơn 400 diễn viên tranh tài Hội diễn nghệ thuật quần chúng Vinataba

(VTC News) -

Chiều 21/10, tại TP.HCM, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động lần thứ VI – năm 2025. Sự kiện quy tụ hơn 400 diễn viên không chuyên đến từ 21 đơn vị thành viên trên cả nước, diễn ra trong hai ngày 21 và 22/10/2025.

Với chủ đề “Vinataba – Niềm tin kiên định, vững bước tương lai”, hội diễn được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ Nhất, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp.

Lãnh đạo Vinataba tặng hoa cho Ban Giám khảo hội diễn.

Đây là lần thứ VI Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng và là lần thứ ba diễn ra tại thành phố mang tên Bác. Năm nay, hội diễn quy tụ đông đảo diễn viên không chuyên là những cán bộ, công nhân, người lao động được tuyển chọn từ các hội diễn cơ sở, đại diện cho 21 đơn vị trực thuộc, trong đó có 8 đơn vị khu vực phía Bắc và 13 đơn vị phía Nam. Có 12 đơn vị dự thi theo chương trình và 9 đơn vị tham gia theo tiết mục, tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, đa sắc màu.

Phát biểu khai mạc hội diễn, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Vinataba nhấn mạnh: “Hội diễn nghệ thuật công nhân viên chức lao động Tổng công ty lần thứ VI với chủ đề “Vinataba – Niềm tin kiên định, vững bước tương lai” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống anh hùng của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam; đồng thời tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước, ngành nghề và người lao động Vinataba”.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm nay tiếp tục tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng của Vinataba – nơi người lao động không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu đam mê và cảm xúc nghệ thuật. Trên sân khấu, mỗi lời ca, điệu múa đều gửi gắm niềm tự hào, tình yêu nghề, tinh thần gắn bó với tổ chức và đất nước. Phong trào văn nghệ quần chúng vì thế ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, tích cực và tràn đầy năng lượng sáng tạo, mang đậm tinh thần “Lao động giỏi – Sống đẹp – Nghệ thuật”.

Tiết mục biểu diễn của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại hội diễn.

Để có được những tiết mục đặc sắc, các đội thi đã trải qua gần hai tháng miệt mài chuẩn bị. Từ khâu lựa chọn chủ đề, dàn dựng, tập luyện đến thiết kế sân khấu, trang phục,… tất cả đều được đầu tư kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao. Hàng trăm công nhân, nhân viên đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp đã hóa thân thành những “nghệ sĩ” thực thụ, cống hiến trọn vẹn tâm huyết qua những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Vinataba cần cù, sáng tạo.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, tinh thần làm việc công tâm của Ban Giám khảo và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, hội diễn lần thứ VI – năm 2025 hứa hẹn sẽ là ngày hội văn hóa đầy cảm xúc, khẳng định tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững của tập thể Vinataba.