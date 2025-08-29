Hội nghị Thanh niên ASEAN-Ấn Độ lần 5: Định hình tương lai hai khu vực năng động

(VTC News) -

Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên ASEAN-Ấn Độ lần thứ 5 do Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Quỹ Ấn Độ và Quỹ ASEAN tổ chức với sự hỗ trợ của Chính quyền Bang Goa từ ngày 28-31/8 với chủ đề "Kết nối Thanh niên: Định hình Tương lai của chúng ta".

Phát biểu tại phiên khai mạc sự kiện, Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại Ấn Độ Pabitra Margherita, ông Pabitra Margherita, nhấn mạnh các giá trị chung giữa Ấn Độ và ASEAN, kêu gọi các nhà lãnh đạo trẻ đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và mục tiêu "Viksit Bharat trong Thế kỷ Châu Á".

Các đại biểu trong phiên khai mạc.

Tổng thư ký ASEAN, ông Kao Kim Hourn cho biết, hội nghị thể hiện cam kết mạnh mẽ của ASEAN và Ấn Độ trong việc trao quyền cho giới trẻ như những đối tác thiết yếu trong việc xây dựng một khu vực vững mạnh, kiên cường và hướng tới tương lai hơn.

ASEAN là một cộng đồng mà người trẻ năng động và chiếm ưu thế, khoảng 224 triệu người. Con số này dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào năm 2038, đưa thế hệ trẻ vào trung tâm của giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của ASEAN. Đối với Ấn Độ, dân số trẻ đáng chú ý với 340,5 triệu người trong độ tuổi từ 15-29 tuổi, chiếm 27,2% tổng dân số cả nước tính đến năm 2021. Tổng dân số trẻ của cộng đồng hơn 500 triệu người, đại diện cho lợi thế nhân khẩu học vượt trội, có thể khuếch đại tiềm năng kinh tế và năng lực đổi mới của cả hai khu vực.

“Trong tương lai, tôi tha thiết hy vọng rằng cả ASEAN và Ấn Độ sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh niên thông qua các sáng kiến ​​toàn diện và thiết thực, bao gồm các chương trình trao đổi, nền tảng đổi mới, học bổng và diễn đàn lãnh đạo. Những nỗ lực này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố hợp tác khu vực và thúc đẩy sự tham gia tích cực của các bạn vào việc định hình vận mệnh của khu vực”, ông Kao Kim Hourn nói.

Tổng thư ký ASEAN, ông Kao Kim Hourn phát biểu trực tuyến.

Theo ông Krishna Swaminathan, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ, khi các nền văn hóa kết nối, xã hội phát triển, chính vì vậy, đội ngũ trẻ được đặt ở trung tâm của mọi vấn đề, nơi họ có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách của Ấn Độ, cũng như trong chính sách Hướng Đông lâu dài - phản ánh ý định của Ấn Độ trong việc hợp tác chặt chẽ hơn với ASEAN và các nước đối tác.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của đổi mới sáng tạo, công nghệ, tính bền vững, mối quan hệ giao lưu nhân dân, và khả năng lãnh đạo để thúc đẩy hợp tác và giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời kêu gọi giới trẻ nắm bắt cơ hội và định hình một tương lai thịnh vượng cho Ấn Độ và ASEAN.

Ông cũng nhấn mạnh, với Ấn Độ và ASEAN, biển không chỉ là một đặc điểm địa lý, mà còn là một huyết mạch chung. Năng lượng, lương thực, thương mại và an ninh khí hậu của chúng ta đều phụ thuộc vào biển. Đại dương có thể phải đối mặt với những áp lực to lớn, như đánh bắt cá bất hợp pháp, không được kiểm soát, không báo cáo, ô nhiễm hàng loạt, nạn cướp biển và cướp có vũ trang dai dẳng cùng mực nước biển dâng cao.

Tuy nhiên, biển cũng mang đến những hứa hẹn to lớn về nguồn năng lượng tái tạo, du lịch bền vững, đánh bắt cá và thương mại hàng hải. Ấn Độ và ASEAN đang hợp tác trên nhiều phương diện để tăng cường hợp tác hàng hải. “Nhưng chính các bạn, những nhà khoa học, nhà môi trường, nhà hoạch định chính sách và doanh nhân trẻ tuổi, những người sẽ cần phải thúc đẩy điều này”.

Diễn giả nhấn mạnh Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và sáng kiến ​​của Ấn Độ nhằm trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2047, đánh dấu 100 năm ngày Ấn Độ giành độc lập. Ông đề cập đến cuộc gặp gần đây với các bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên ASEAN và Timor Leste, tái khẳng định sự ủng hộ của Ấn Độ đối với ASEAN và thông qua Kế hoạch Hành động ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu trong phiên khai mạc.

Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên được tổ chức tại Goa để kỷ niệm năm 2025 là Năm Du lịch ASEAN-Ấn Độ. Hơn 100 nhà lãnh đạo trẻ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, công nghệ, học thuật, truyền thông, viện nghiên cứu, cùng nhiều chuyên gia đến từ Ấn Độ, các quốc gia thành viên ASEAN và Timor Leste đã tham dự sự kiện này.