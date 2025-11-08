Hội chợ công nghiệp 30 năm tuổi chuyển mình thành sự kiện quốc tế tại VEC

(VTC News) -

Bệ phóng mới - Vị thế mới

Với thông điệp “Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối - Tương lai vươn tầm”, Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025 là kết quả hợp lực của những đơn vị tổ chức hàng đầu: VIIF, Camel Events, Huahao Thượng Hải, Exporum, Vietbuild, Hiệp hội Cửa Việt Nam tại VEC.

VIIF - Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam lần thứ 31 - thuộc khuôn khổ Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025.

Toàn bộ sự kiện được triển khai trên diện tích gần 80.000m², quy tụ gần 2.000 gian hàng trong và ngoài nước, tạo nên không gian kết nối thương mại đa tầng, bao phủ các lĩnh vực từ cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ đến công nghệ tự động hóa và xây dựng.

Lần đầu tiên, CMES Vietnam - Triển lãm máy công cụ chuyên nghiệp được tổ chức tại miền Bắc, mang đến các giải pháp tiên tiến cho lĩnh vực sản xuất: Từ trung tâm gia công CNC linh kiện ô tô độ chính xác cao, hệ thống cắt thiết bị điện tử bằng laser, đến máy tiện hạng nặng và máy phay cho các dự án hạ tầng và máy móc xây dựng…

CMES - Triển lãm máy công cụ chuyên ngành đầu tiên tại miền Bắc Việt Nam.

Trong khi đó, Vietbuild là thương hiệu triển lãm quốc tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và vật liệu trang trí nội ngoại thất, được Bộ Xây dựng bảo trợ với hơn 20 năm kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến sân chơi uy tín, kết nối hàng chục nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy ngành xây dựng Việt Nam hội nhập quốc tế.

Sự kiện còn có khu vực của Hiệp hội Cửa Việt Nam, đơn vị đã khẳng định uy tín qua nhiều năm đồng hành và tổ chức thành công các triển lãm chuyên ngành cửa - nhôm - kính - vật liệu xây dựng quy mô toàn quốc, trở thành đầu mối kết nối uy tín của ngành với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường quốc tế.

Năm 2025, khi về với “ngôi nhà mới” VEC, VIIF không chỉ mở rộng quy mô gấp nhiều lần mà còn được định vị lại với tầm vóc của một sự kiện quốc tế thực thụ, nơi doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia toàn cầu có thể cùng hội tụ, trao đổi và kiến tạo cơ hội hợp tác bền vững.

Với 500 gian hàng, quy mô 20.000 m2 trưng bày, VIIF 2025 tại VEC quy tụ những thương hiệu tiêu biểu trong và ngoài nước như Nishio Rent All Việt Nam, Thiên Mã, Ấn Hồng, FCC, Thịnh Phát, Ấn Hồng, Coridi Việt Nam, TAD Việt Nam, Nhựa Việt Úc, Meiko Việt Nam, Vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV), Sunteco, … cùng sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc.

Tại VIIF 2025, hàng loạt sản phẩm công nghiệp tiêu biểu được giới thiệu, thể hiện rõ tinh thần đổi mới của ngành chế tạo. Máy cắt laser CNC thế hệ mới của RAGOS Vina gây ấn tượng với khả năng tự động hóa và độ chính xác cao.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Ấn Hồng là nhà phân phối chính hãng máy in date công nghiệp Videojet tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu các thiết bị kiểm soát chất lượng hiện đại như máy dò kim loại Sesotec (Đức), cân kiểm tra trọng lượng FINE và camera kiểm tra sản phẩm, mang đến giải pháp toàn diện cho nhà máy thông minh.

Ở lĩnh vực hỗ trợ sản xuất, máy nén khí trục vít Pegalion của Thiên Mã được xem là giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu cho nhà xưởng hiện đại.

Trong khi đó, với hai nhà máy có tổng diện tích 15.000m², Thịnh Phát là nhà sản xuất trực tiếp các sản phẩm vật tư phụ trợ cơ điện và xây dựng, cung cấp ra thị trường những dòng sản phẩm như ty ren, đai treo ống, thang máng cáp, thanh unistrut, bulong - ốc vít, gối đỡ PU Foam…, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn quốc tế cùng giá thành cạnh tranh.

Không gian trải nghiệm toàn diện

Không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025 còn mang đến một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi hoạt động giao thương, tri thức và sáng tạo cùng hòa quyện.

Các diễn đàn và hội thảo chuyên ngành diễn ra song song trong khuôn khổ sự kiện sẽ quy tụ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đầu ngành để cùng thảo luận về xu hướng công nghệ mới, chính sách phát triển bền vững và chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Bên cạnh đó, chương trình Gặp gỡ & Đàm phán 1-1 (Business Matching) được tổ chức chuyên biệt, giúp doanh nghiệp Việt tiếp xúc trực tiếp với các nhà mua hàng quốc tế, mở ra cơ hội ký kết hợp tác, xuất khẩu và chuyển giao công nghệ.

Điểm nhấn khác biệt của sự kiện còn nằm ở không gian trải nghiệm công nghệ thực tế, nơi khách tham quan có thể tận tay vận hành, thử nghiệm và tương tác với những thiết bị, dây chuyền sản xuất, giải pháp tự động hóa và robot công nghiệp thế hệ mới.

Cùng với đó, các hoạt động bên lề sôi động như Cuộc thi pha chế quốc tế do Cafe Show tổ chức mang đến sắc màu trẻ trung, hiện đại, tạo nên bầu không khí giao lưu và sáng tạo cho Hội chợ.

Không gian Cafe Show thu hút đông người tham gia.

Sở hữu không gian trưng bày rộng lớn, hệ thống hội nghị - hội thảo chuyên nghiệp và khu trải nghiệm tương tác, VEC mang đến cho VIIF 2025 một diện mạo hoàn toàn mới: Hiện đại, quy mô và mang hơi thở của thời đại số.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam - “ngôi nhà mới” của VIIF.

5 "nhất" của Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ Việt Nam 2025

Sự kiện tại VEC đánh dấu hàng loạt “cái nhất” trong lịch sử triển lãm công nghiệp Việt Nam.

Thứ nhất, đây là lần đầu tiên năm triển lãm công nghiệp hàng đầu Việt Nam gồm VIIF, CMES, Vietbuild, Hiệp hội Cửa Việt Nam Expo và Vietnam Cafe Show cùng được tổ chức trong một không gian chung.

Việc quy tụ 5 mô hình triển lãm từng hoạt động độc lập nay về chung một mái nhà tại VEC thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành triển lãm Việt Nam, từ trưng bày riêng lẻ sang một hệ sinh thái công nghiệp - công nghệ đồng bộ, có khả năng liên kết đa lĩnh vực.

Gian hàng của Công ty Cổ phần Vật liệu Công nghệ Sáng tạo tại VIIF 2024.

Thứ hai, đây cũng là sự kiện có mức độ trình diễn công nghệ cao nhất từ trước đến nay, khi hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu những giải pháp sản xuất thông minh, phần mềm điều khiển tùy chỉnh, hệ thống máy công cụ tích hợp AI, IoT và dữ liệu lớn (Big Data).

Các công nghệ này không chỉ giúp tối ưu vận hành nhà máy mà còn minh chứng cho năng lực chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ trong khối doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

Thứ ba, ngành đường sắt Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào trung tâm của chuỗi sự kiện, với loạt diễn đàn cấp cao VRT & Con 2025, nơi lãnh đạo Chính phủ, chuyên gia quốc tế và các tập đoàn hạ tầng lớn cùng bàn thảo về chiến lược phát triển hạ tầng đường sắt quốc gia và kết nối đầu tư quy mô lớn.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa ngành giao thông vận tải và logistics - nền tảng cho phát triển công nghiệp bền vững.

Các barista trong cuộc thi pha chế tại Triển lãm Quốc tế Cafe Show Việt Nam 2025.

Thứ tư, ngành công nghiệp thực phẩm cũng có chỗ đứng đặc biệt trong không gian công nghệ và sáng tạo. Vietnam Cafe Show biến khu trưng bày thành sàn diễn của công nghệ pha chế, nơi những máy pha cà phê siêu tự động tích hợp AI, IoT và công nghệ mô-đun được trình diễn cùng các giải đấu barista quốc tế danh giá, phản ánh xu hướng công nghiệp hóa trong lĩnh vực F&B hiện đại.

Cuối cùng, sự kiện thể hiện rõ nét nhất tinh thần của Chiến lược Quốc gia về Công nghiệp 4.0. Với 7 trụ cột trọng tâm từ thể chế, hạ tầng, nhân lực đến đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế, chiến lược này được cụ thể hóa qua từng gian hàng, từng diễn đàn, nơi doanh nghiệp Việt thể hiện khát vọng chuyển đổi số, xanh hóa và tự chủ công nghệ.

Cú bắt tay giữa VIIF và VEC được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho các hoạt động triển lãm công nghiệp quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.